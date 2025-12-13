暴紅「清純資優生→刺青+9妹」整型對比照曝！超辣私照全被挖

娛樂中心／周希雯報導

Netflix推出全新戀愛實境秀《不良一族尋愛記》，找來11位曾是黑道、暴走族的日本不良男女，同住在一個屋簷下14天。其中1名刺青正妹嘉賓「乙葉」，近日因分享從高材生鬼轉變太妹的經歷，竟是因為「16歲曾被持刀施暴」，看似強勢叛逆外表卻有一段悲痛過去，反差感令她瞬間暴紅。隨著節目話題不斷，如今乙葉社群也被挖出討論，她私下火辣又愛貓的一面曝光後，湧入不少粉絲朝聖留言。

據悉，現年22歲的乙葉目前擔任酒店公關，同時也在職業學校就讀內衣設計。頂著一頭高調金髮、雙手滿滿是刺青的她，因氣場強大看似不易靠近，不過她首集就拋出震撼彈，透露自己曾是成績全優的學生會長，還靠獎學金出國留學，原本一路順遂的人生，卻在16歲那年急轉直下、從此性格出現激烈轉變，「我被強暴了，對方拿著刀威脅我…我當下想說『只要能活下去就好』」，簡單1句瞬間令原本熱鬧的氣氛變得凝重，該片段被截下PO到Threads、X平台瘋傳後，更令觀眾們心疼不已。

乙葉擁有強勢又叛逆的外型。（圖／翻攝「@otosan_inkcat」X）

隨著乙葉反差經歷暴紅，連帶各大社群也被挖出。實際點入查看，乙葉似乎為了這次節目特別開設新的帳號，如今X平台已有近3萬人追蹤，她在自介欄位也自稱是「金髮刺青女子」。雖然帳號新開沒多久，但乙葉熱衷分享生活大小事，除了精心打扮的火辣穿搭、偶爾穿插幾張露出刺青的霸氣模樣，同時經常曬出與愛貓的可愛互動及設計內衣草稿，展現私下可愛一面。

乙葉經常在社群分享私下生活。（圖／翻攝「@otosan_inkcat」X）

值得一提的是，乙葉也曾公開整型對比照；只見原先的她留著一頭烏黑長髮，模樣看上去相當乖巧；如今則是五官都相當立體，尤其圓滾滾電眼、高挺鼻子與小巧臉蛋差異最大。據《beauty.oricon》、《trend-salon.》等日媒指出，乙葉前往東京生活後，因看到太多正妹自認不夠漂亮、因此前後共花了500萬日圓（約新台幣105萬）整型；之所以開始刺青是為了反抗父母嚴厲的教育方式，「我想透過我的外表來表明，我不是你夢寐以求的女兒。」

乙葉大方分享整形前後對比照。（圖／翻攝「@otosan_inkcat」X）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

