暴肥20公斤捐血遭拒！高雄房仲男驚見肝指數破300 醫曝新療法逆轉

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健康中心／洪正達報導

台灣肝臟研究學會余明隆（左）與義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪（又）皆表示，肝臟健康一定要特別注意。（圖／翻攝畫面）

高雄一名34歲從事土地買賣的房仲許先生，過去是名定期捐血的「熱血青年」，自認身體強健。然而，近年因工作屬於高壓責任制，三餐不規律加上頻繁應酬，短短半年內體重從56公斤暴增至近80公斤，日前他一如往常前往捐血卻罕見遭到「退貨」，進一步就醫檢查才驚覺，自己的肝臟發炎指數（GOT/GPT）已飆破300，確診為「代謝異常脂肪肝炎（MASH）」。

台灣肝臟研究學會會長余明隆指出，隨著B、C型肝炎逐步受到控制，台灣的肝病挑戰正從病毒型肝炎轉向代謝異常脂肪肝病。根據統計，台灣成人代謝異常脂肪肝盛行率已達33.3%，相當於每3人就有1人陷入危機，估計全台有近700萬人受到影響。尤其中壯年族群已成為重災區，30至50歲的勞動力人口中，有將近4成患有脂肪肝。

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余明隆表示，2026年世界衛生大會已正式將脂肪肝更名為「脂肪性肝病（SLD）」，並列為全球慢性病防治重點。脂肪肝早期通常沒有明顯症狀，臨床上有超過4成的患者在確診時，其實已經進入中重度肝纖維化。若未及時介入，不僅會增加肝癌風險，更有高達7成的代謝異常脂肪肝炎患者，最終死於心血管疾病。為此，學會正推動導入AI運算雲端電子病歷，進行「精準篩檢、風險判定、分級管理」的三階段科技分流，盼能及早揪出隱藏患者。

義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪則提醒，許多民眾健檢發現脂肪肝後，往往只得到「少吃多動、定期追蹤」的建議。但對於肝臟已持續發炎、甚至合併肥胖或糖尿病的「紅燈族群」而言，被動觀察已不足夠，必須採取跨科別的整合式風險管理。

葉人豪進一步說明，過去脂肪肝炎缺乏特效藥，但醫學已有新突破。2026年3月，台灣已有新型GLP-1藥物取得代謝異常脂肪肝炎的適應症。臨床試驗證實，該藥物能改善肝臟發炎、逆轉中重度肝纖維化，並協助減少體脂肪。以個案許先生為例，在接受新型藥物治療並調整作息、戒除糖飲油炸物後，2個月內體重減輕6公斤，肝指數也從300多順利降至120，讓他得以重新規劃人生，準備迎接明年的婚禮。

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