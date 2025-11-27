暴肥20公斤！家暴男殺女公關辯「細節忘光」 糾正法官「名字念錯」續押3月

劉柏葳涉殺害信義夜店女公關被訴，移審法院遭裁定續押3月。呂志明攝。



22歲男子劉柏葳涉殺害在台北信義夜店當公關的谷姓前女友，被依殺人罪嫌起訴，檢方於今（11/27）日移審台北地院，只見他過得頗為滋潤，整整暴肥20公斤。北院開庭時他認罪，但被問到過程卻頻頻說「全忘光」，不過，法官唸谷女姓名，他還冷靜糾正「唸法不對」，律師見狀趕緊阻止。他聲稱古女出軌還說謊，更扯自己有身心症，法官要他舉證，他卻支支吾吾答不出來。北院訊後裁定羈押禁見3個月。

劉男今天登場時宛若變成另一個人，他到案時削瘦，今天看起來臉色豐潤，身形也比之前圓了一圈，在看守所似乎過得頗為滋潤。據了解，他在看守所羈押近4個月，經常不吃所方提供的正餐，而是另外花錢買泡麵、零食果腹，導致體重也從原本的50公斤，直接飆升到70公斤。

30多刀砍死前女友的劉柏葳，遭檢方聲押獲准時身材細瘦，現在卻胖了一圈。資料照。呂志明攝

調查指出，劉柏葳和谷女原本都在台北市信義區松壽路某夜店工作，兩人相識後短暫交往。今年5/14，劉男懷疑谷女不忠，出手狂打她6巴掌，打到谷女臉都紅腫、鼻腔流血，甚至還拿剪刀剪爛谷女的私人物品。谷女驗傷報警並聲請暫時保護令。期間，劉男仍多次到谷女住處附近徘徊堵人，法院於7/28核發暫時保護令，禁止劉男傷害谷女。

想不到，7/30晚間6點，警方致電劉男告知保護令內容，他在晚上8點趕赴夜店後門堵人。半小時以後古女現身，他上前攀談卻爆發衝突，他掏出彈簧刀狂刺谷女。隨後，他還抓住古女頭髮拖行，想把失去意識的她拖到樓梯間下方丟棄。他在案發後旋即被逮，檢方今依殺人罪嫌起訴移審北院。

法官問他，對檢察官起訴罪名有什麼意見，劉柏葳晃晃頭，不曉得自己要回答。法官問他「為什麼要殺谷OO（谷女）？」他竟出聲糾正法官唸法不對，一旁的律師趕緊出言制止，告訴他「那不是重點」，他還回應「我只是說一下」，似乎有點搞不清楚身在什麼場合。

劉柏葳當庭認罪，但法官問他「一開始刺她什麼地方」、「她當時有大叫嗎」、「你有繼續刺嗎」，他卻一問三不知，頻頻回應「我當下理智線斷了，真的不清楚」。法官拿出筆錄，指他自承用左手提著腰帶，右手拿著彈簧刀一直刺，他才小聲地說，那是看監視器畫面回答的。

他講起戀愛的開端，指自己和谷女在夜店認識，離職前兩人開始交往，在他的租屋處同居了2、3個月。5/14早上，他和谷女吵架後本來要搬出去，但谷女哭著挽留他，到了晚上卻報警抓他。他說，當時請谷女還錢並收拾個人物品，他打算退租，但谷女沒照做，還不時回去過夜。他堅稱，谷女對感情不忠，這不只是「懷疑」，他有確切錄影畫面，顯示谷女帶異性回兩人租屋處。

谷姓夜店女公關聲請保護令，但仍遭前男友劉柏葳殺害。翻攝IG

律師表示，劉柏葳願意與被害家屬和解，請法院考量他年輕氣盛，不知如何控制情緒，且當兵期間曾被診斷出身心症狀和服藥紀錄，希望量刑時一併考量。法官翻開卷證，發現劉柏葳在當兵期間曾就診，顯示「性格違常」、高度衝動、面對群眾會煩躁和不安及在高壓情況下可能有攻擊行為，而他也有服藥紀錄。

法官轉頭問劉柏葳，要抗辯責任能力嗎？他聽不懂，牛頭不對馬嘴地回答，「我當下情緒起伏真的很大」，律師和法官解釋半天，他才支支吾吾說「要」，但又講不出原因。律師只好代替他回答，劉柏葳當時無法控制自己的行為，也無法辨識自己行為的對錯，可是他無法明確指出到底符合哪些法定要件，表示審判時會再聲請鑑定。

檢察官指出，劉柏葳涉犯殺人罪嫌重大，行兇後還騎車逃離台北，直到警方拘提才到案，但兇刀到現在都還沒尋獲，顯然有逃亡、滅證的行為。此外，劉柏葳雖坦承犯行，但對動機的描述與被害人貼文、親友指述都不符，有必要於審理中一併釐清，需要避免勾串。檢方認為，審判中可預料將會進行精神鑑定，可能會訪談家人，也可能涉及勾串；檢方建請法官考量本案在台北鬧區發生，嚴重影響社會秩序，准許收押禁見。

北院訊後認定，他確有羈押原因及必要，裁定羈押禁見3個月。可抗告。

夜店女公關谷姓女子遭割喉身亡時，警方曾到現場採證。資料照。林建嘉攝

