暴虐低溫「5度殺」要來了！ 痛苦濕冷連潑2天

氣象專家預測，這冷空氣南下低溫下探5度。（圖／東森新聞）





中央氣象署表示，週五（6日）晚間起，將會有一波鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北將會明顯轉為濕冷天氣。氣象專家賈新興則預測，這一波冷空氣強度較強接近寒流，苗栗以北空曠區有出現5至7度低溫的機率，並會伴隨著鋒面南下帶來降雨。

氣象專家賈新興表示，預估本波最低溫出現在8日深夜至9日清晨，台北站最低溫約10.1至10.6度，苗栗以北空曠區有出現5至7度低溫的機率，花東縱谷則有出現7至9度低溫的機率。

降雨方面賈新興指出，5日，花東至鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨。6日，花東至鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨，午後竹苗山區及高屏山區亦有零星短暫雨。 7日至8日，有受接近寒流影響的機率，7日中午前，受鋒面通過影響，桃園以北及宜花轉有局部短暫雨，新竹至台中及台東亦有零星短暫雨，午後台中以南山區亦有零星短暫雨

廣告 廣告

賈新興引用歐洲模式，預測降雨趨勢。（圖／翻攝自Hsin Hsing Chia YT）

賈新興指出，9日，北海岸、基隆至東北角多雲。10日，各地天氣晴時多雲。11日，午後山區轉多雲，11日傍晚至12日，有受偏強東北季風影響的機率，花東轉有局部短暫雨，桃園以北及宜蘭亦有零星短暫雨。13日，午後花東山區至鵝鑾鼻一帶轉多雲。

中央氣象署預報員葉致均表示，週五晚間起受到鋒面南下，天氣就會有逐漸轉變，週六、週日開始強勁的冷空氣就會明顯影響台灣，預計到週一出海，氣溫才會逐漸回升。

葉致均指出，週日到週一的清晨，會是這一波冷空氣影響最明顯的時候，台南以北、宜蘭地區的低溫會落在10～12度左右，其他地區也只剩13～15度，建議利用週五以前的好天氣做好防寒措施。

更多東森新聞報導

快訊／白沙屯媽祖進香時間出爐 8天急行軍

威力彩連28槓！二獎4注均分各得1300萬 下期頭獎飆9.7億

國道新制上路！高公局3月1日啟用3處動態地磅系統

