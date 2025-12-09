暴衝垃圾清運點 撞7車釀3人傷 駕駛搜出「喪屍煙彈」

轎車暴衝垃圾清運點，釀多車毀損3人受傷送醫。（圖／TVBS）

基隆市一名駕駛今晚在南榮路疑似毒駕失控，連續衝撞7輛汽機車及垃圾清運車，造成包含清潔隊員在內共3人送醫治療。警方到場後在肇事車輛內發現「喪屍煙彈」，32歲陳姓駕駛經唾液快篩呈陽性反應，涉嫌毒駕上路被警方帶回偵辦。這起事故不僅造成多人受傷，也讓多輛車輛嚴重毀損，再次凸顯毒駕肇事對公共安全的嚴重威脅。

轎車暴衝垃圾清運點，釀多車毀損3人受傷送醫。（圖／TVBS）

今晚7點多，一輛黑色轎車在基隆南榮路行駛時，未減速直接往路邊衝撞，造成嚴重車禍。監視器畫面顯示，在下雨天且路上還有不少車流的情況下，一輛娃娃車才剛經過，後方的黑色轎車卻完全沒有減速，直接往路邊衝撞。撞擊力道相當猛烈，當下車輛輪胎還夾著其他車輛的車身碎片，在地上刮出火花。現場有目擊民眾表示，傷者「倒一片」，有3個人受傷，一個倒在這裡，一個被夾在車的後斗，另外還有兩個躺在地上。從現場情況可見，被撞擊的白色轎車車尾幾乎被撞成廢鐵，肇事的黑色轎車車頭也嚴重毀損，車殼多處破裂凹陷。更誇張的是，當時還有清潔車在收運垃圾，清潔隊員也因此受傷，緊急被送往醫院治療。

這起事故共波及三輛機車、兩輛轎車、一輛環保局垃圾車及一輛小貨車。員警獲報到場時發現肇事駕駛臉色不對勁，隨後在車上發現「喪屍煙彈」和電子煙主機，現場鑑識出有毒品反應。32歲陳姓駕駛經唾液快篩後呈現陽性反應，涉嫌毒駕上路，當場被警方帶回偵辦。當地民眾表示，當時聽見巨大撞擊聲，隨後就看到好幾人躺在地上。事故現場可見好幾輛車被撞得東倒西歪，滿地都是車身碎片，必須趕緊清掃以避免發生二次追撞。民眾感嘆，毒駕案件如今幾乎天天發生，即使唾液快篩已經上路，這些人似乎也沒有畏懼，更沒把他人的生命安全放在心上。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

