暴衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死等罪送辦 「2年已違規5次」過往黑歷史曝光

高雄市楠梓區昨（16）日發生1死8傷的嚴重車禍！一名73歲陳姓老翁駕駛自小客車，行經德明新橋並在下橋後於路口違規右轉，先擦撞一部機車後失控暴衝進機車待轉區，全案釀成9輛機車受損、9人送醫，而其中一名菲律賓籍林姓騎士在送醫後不治。對此，警方今（17）日依涉犯過失致死、過失傷害等罪嫌，將陳翁移送橋頭地檢署偵辦，而其過去違規黑歷史也被起底，在2年內已有5起交通違規紀錄。

高雄市楠梓區16日發生1死8傷車禍，肇事73歲陳姓老翁遭依涉犯過失致死、過失傷害等罪嫌移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發在16日下午5時許，當時陳翁駕車從楠梓區德民新橋下橋時，欲違規右轉進清豐二路360巷，先是擦撞林姓男子騎乘的機車，隨後再失控向前行駛土庫一路撞擊待轉格內8台機車，造成汽車駕駛外9名傷者（含乘客一人）分別送醫，其中最先被撞上的50歲的林姓男騎士，雖然在事發當下仍有模糊意識，最終仍因傷重宣告不治，詳細車禍原因及責任歸屬仍待釐清。

經警方初步調查，陳姓駕駛未有飲酒情事，認定陳男違規右轉，16日晚間依涉犯過失致死罪逮捕，今（17日）早則依過失致死罪與過失傷害罪等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，而陳翁今在移送過程中，被現場媒體追問「是否知道該路口不能右轉？」、「知道撞死人了嗎？」、「有要對家屬道歉嗎？」等問題，全程不發一語，在警方的戒護下坐入警車。另警方已報請橋頭地方檢察署對林姓移工的遺體進一步相驗，以釐清死因。

另外，根據《ETtoday新聞雲》報導，經查，陳翁過去是計程車司機，在70歲退休後仍經常開車外出，但短短兩年內就累積5次違規紀錄，包括2019年曾違停，害機車騎士撞上死亡；2023年9月曾闖紅燈、2023年10月未依號誌行駛，以及2024年連續路段沒打方向燈，2024年10月未停讓行人遭開罰等。

