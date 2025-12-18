暴衝撞對向雙載騎士害1命危 77歲駕駛稱頭暈

高雄市 / 綜合報導

高雄三民區中華三路與建國三路，今(18)日上午9點多發生一起死亡車禍，當時小客車倒車時先擦撞後方貨車，接著失控往對向衝撞，一對母子雙載因為閃避不及被撞個正著，當場夾在兩部車中間，丁姓騎士當場沒了生命跡象。根據目擊者表示，肇事的77歲潘姓女駕駛下車後宣稱，擦撞後頭暈才會誤把油門當剎車，釀成更嚴重的意外，這說法讓目擊者完全無法接受。

車來車往的馬路上，只見一部轎車切西瓜逆向跨越好幾個車道一路往對向衝，最後直接撞上停放車格內的車輛，但過程一部行經的雙載機車沒來得及閃避，瞬間成了夾心車輛，53歲的丁姓騎士當場沒了生命跡象，20歲的兒子也送醫救治，目擊騎士說：「我有嚇到那我油門就催得比較快，大學生看起來沒有怎麼樣，那麼媽媽比較嚴重，那個瞬間力度是滿大的。」

驚險閃過的男騎士，回想事發當下還餘悸猶存，但他後面的車輛就沒那麼幸運，停放現場香檳色的轎車保險桿凹陷引擎蓋掀了起來，就連後照鏡也搖搖欲墜，除了前方受損外，車尾也有擦撞痕跡，因為肇事車輛疑似先碰撞後方貨車，接著誤把油門當剎車踩才會釀成更嚴重事故。

遭波及轎車車主VS.記者說：「不在車上，(你就跑過來看)，我們也嚇到，對啊。」成夾心的機車車頭全毀，物品散落一地就連安全帽也都噴飛，可見當時撞擊力有多強大。

整起車禍就發生在今日上午9點多高雄三民區中華三路與建國三路三鳳中街外，事後經查又是高齡駕駛，高雄三民一分局交通組長李俊杰說：「酒測值為0，初步肇因研判為未依規定駛入來車道。」

目擊騎士說：「她(潘姓駕駛)是跟我們講說她頭暈，錯把油門當剎車，我覺得那個是不能夠用這樣子的話來衡量，妳頭暈了妳乾脆就不要開車了，那個已經太老了，妳如果反應度沒有那麼好，就真的不要開車。」

77歲的潘姓女駕駛從屏東來高雄三鳳中街準備採買，結果發生車禍，肇事後宣稱她頭暈才會誤把油門當成剎車，整個說法讓目擊者氣炸無法接受，母子雙載外出遭遇車禍，至於詳細的車禍原因現在警方也持續調查釐清。

