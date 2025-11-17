暴衝撞死餐飲店老闆⋯相驗結果出爐！73歲駕駛「5違規」紀錄曝光添1亡魂

記者簡榮良、林昱孜／高雄報導

陳男暴衝撞進待轉格，釀成1死8傷。（圖／翻攝畫面）

高雄楠梓區土庫一路16日傍晚約5時許，一輛白色自小客車衝撞一輛機車後，又高速衝向機車待轉區，撞倒8輛機車，釀成1死8傷。死者林男(50歲）為菲律賓人，今（17）日檢方相驗，頭部外傷、腹部挫傷、內出血導致創傷性休克死亡，而肇事的73歲陳姓男子，被依過失致死及過失傷害罪移送，過去曾有5次違規紀錄，2019年9月還曾違停害死機車騎士。

驚悚撞擊畫面曝光，第一輛被撞的機車騎士林男送醫不治。（圖／翻攝畫面）

16日下午5時許，陳姓男子（73歲）駕駛小客車，下橋後違規右轉，撞上騎機車直行的林姓男子（50歲），接著又整輛車失控，掃倒待轉區的8輛機車；陳男肇事後表示，自己要從順順從橋上下來，準備要開到慢車道，速度也不快，行進中車輛也沒有異狀，警方將他帶回警局製作筆錄，釀成1死8傷，訊後被依過失致死及過失傷害罪移送。

2019年陳男違規停車，導致一名機車騎士撞上死亡。（圖／翻攝畫面）

肇事的陳姓駕駛，其實過去大大小小違規紀錄不斷，過去還曾是計程車司機；2019年9月9日，他的計程車違停，害機車騎士撞上死亡，2023年9月闖紅燈、同年10月未依號誌行駛，隔年4月又未依規定打方向燈；去年10月，陳男駕駛自家轎車，未禮讓行人遭開單，劣跡不斷這次車輪底下又再添1亡魂。

高雄自小客車暴衝掃倒待轉格機車釀1死，檢方17日上午相驗，妻女悲痛認屍。（圖／翻攝畫面）

慘死輪下的林姓男子為菲律賓人，與妻子婚後，在楠梓區德民路、旗楠路經營東南亞餐飲店兼賣雜貨，今（17）日檢方進行相驗，妻女悲痛前往認屍，結果出爐死因為頭部外傷、腹部挫傷、內出血，導致創傷性休克死亡。

