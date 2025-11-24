即時中心／顏一軒、李美妍報導

《財劃法》修法再度引爆朝野激烈攻防。行政院於 20 日已將院版《財劃法》草案送至立法院審議，但在藍白掌握優勢的國會生態下，恐怕面臨卡在程序委員會、無法付委審查、付委後遭拖延，或付委後討論「折衷版」等窘境。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（24）日中午赴行政院出席「行政立法協調會議」後受訪時表示，「暴衝版」較去年新版增加2646億元，已完全超出舉債上限，將非常難以執行。





行政院長卓榮泰今日中午邀集副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿及民進黨團幹部等共 16 名綠委參加「行政立法協調會議」。會後由行政院發言人李慧芝與鍾佳濱共同說明法案內容。

李慧芝表示，稍早在會中已再次向民進黨團報告《財劃法》院版內容，卓院長也再次強調，院版合理地將中央與地方的事權做完整劃分，委員們並就相關細節進行進一步討論。

鍾佳濱指出，今日會議莊翠雲、卓榮泰與鄭麗君的清楚說明下，委員們皆已充分了解，若姑且將去（2024）年12月倉促通過的《財劃法》稱為「新版」，那麼兩週前通過的，就是所謂的「暴衝版」。院版已調整新版中未規範的「事權隨錢共同分攤到地方」，至於究竟有哪些事權要下放到地方，並與統籌分配稅款、一般性補助款同步配套，委員們都已聽得十分清楚。

至於「暴衝版」為何政院認為不可行？鍾佳濱則說，委員們很清楚知道，「暴衝版」相較於去年的新版，又足足增加 2646億，已完全超出舉債上限，這樣的《財劃法》是很困難執行，尤其《財劃法》是財政的憲法，是依該法10至13章為法源依據所訂定。

他並強調，《財劃法》跟《預算法》、《財政紀律法》與《公債法》都是財政四大支柱，如果增加2646億，那麼未來的預算將違反《公債法》的規定，因此只有院版的《財劃法》才能在符合相關法律規範之下，又能依照《財劃法》的精神，將地方需要的財源跟事權同時交給地方政府，這大概是民進黨團對於院版《財劃法》、「暴衝版」與去年的新版之差別所做的瞭解。

針對外界關注是否鎖定特定在野黨委員進行溝通、説服其放棄「暴衝版」轉向支持院版？鍾佳濱則回應，不分朝野都有委員與各自的地方政府，盼政院持續跟22縣市首長、財政長充分說明，當地方政府充分了解到「暴衝版」的不可行，而院版較之於去年的新版能給地方更多的財源支持，也有更多事權下放，應會得到各地方首長或未來要參選縣市長人的支持；至於在野黨的其他委員是否能遵循或願意追隨地方政府，讓他們來共同推動院版《財劃法》，「我想我們也是期待地方首長要發揮他們的影響力」。

隨後，李慧芝說，卓院長此前已多次向大家報告，院版《財劃法》已與地方政府進行6次溝通，並參酌大量專家學者意見，因此院版是目前取得最大共識的版本；未來將持續與 22縣市溝通事權部分，使地方政府在獲得大量財源時，也能同步強化地方自治，這是最合理、公平且最均衡的《財劃法》。

鍾佳濱並補充，院版《財劃法》付委審查是在本週五（28日）的院會，因此不會在明（25）日的程序委員會發生。

關於院版《財劃法》的具體分配數字，李慧芝強調，院版《財劃法》的分配公式與指標都非常明確公平、公開、透明地寫在法條中，所有包含分配的比例、數字都在裡頭，分成計畫型補助、一般性補助與統籌分配稅款。

她重申，院版《財劃法》也是比照舊版，計畫型補助回復舊制，意即地方政府會來提案然後會來核定與推動，因此這部分的數字是會浮動的，但是院版《財劃法》會保證各地方政府上述3項數字的總和，不會低於114年度。







原文出處：快新聞／暴衝版窒礙難行！藍白修財劃法增2646億 鍾佳濱、李慧芝全說了

