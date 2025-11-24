暴衝版財劃法增2646億難執行 院版草案預定週五付委審查

行政院發言人李慧芝、立法院民進黨團幹事長鍾佳濱(右)。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日中午召開行政立法協調會報，與民進黨立委討論政院版「財政收支劃分法修正草案」，預定將於本週五立法院院會付委審查。民進黨團幹事長鍾佳濱會後在政院受訪表示，「暴衝版」財劃法相較於去年通過的新版財劃法多增加2646億元，已經超出政府舉債上限，將難以執行。

鍾佳濱談及，今天會議上，行政院副院長、財政部長都有做清楚說明，立委也清楚了解去年修正通過的財劃法，若稱為新版財劃法的話，兩週前立法院通過的版本就是「暴衝版」。

鍾佳濱指出，在新版財劃法和政院版財劃法當中，可以看到院版財劃法調和新版財劃法沒有規範到的，即「事權要隨著錢分攤到地方」，也就是哪些事權要跟著統籌分配稅款或一般性補助款下放到地方。

鍾佳濱批評，「暴衝版」的財劃法，行政院認為是不可行的，因為「暴衝版」相較於去年的新版又多增加2646億元，已經超出政府舉債上限，因此這樣的財劃法將難以執行。

鍾佳濱強調，財劃法是「財政的憲法」，依據憲法第十至十三章訂定的，與預算法、財政紀律法、公債法是財政的四大支柱，如果增加2646億元，未來的預算將違反公債法規定，只有行政院法財劃法能符合相關法律，又能夠符合財劃法精神，將地方事權同時交給地方政府，以上是我們對「暴衝版」及院版財劃法所做的了解。

關於要如何說服在野黨放棄「暴衝版」，轉而支持行政院版財劃法？鍾佳濱回應，各委員都有不同地方選區，希望行政院能夠跟地方政府首長及財政長做充分說明，當地方政府都了解到「暴衝版」不可行。

鍾佳濱進一步說，院版財劃法比去年新版財劃法更能給地方政府較多的財源支持，也有更多事權的下放，應該會得到各地方首長或未來要參選地方縣市長相關立委的支持。至於在野立委是否願意遵循或追隨地方政府，來共同推動院版財劃法，我們期待地方首長發揮他們的影響力。

鍾佳濱也說，付委審查會是在本週五立法院院會，星期五院會才會處理院版財劃法能否付委審查。

