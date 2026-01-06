暴衝男捷運出口怒吼「我有槍」釀1警受傷 涉恐嚇公眾等罪起訴

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

警方要求邱男接受盤查。（圖／翻攝畫面）

隨機殺人犯張文去年（2025年）12月19日在北車及中山商圈犯案，造成4死11傷，豈料新北市蘆洲區隔天（20日）上午，就有1名35歲邱姓男子，突然在捷運三民高中站1號出口怒吼「我有槍」，警方獲報到場準備進行盤查，過程中邱男一度搶奪執勤警的警棍造成其手部受傷，所幸無生命危險，邱男被警方逮捕後移送，遭法院裁定羈押，新北地檢署今偵結，依恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

邱男被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

據了解，蘆洲警方在事發當天上午10時40分巡邏經捷運三民高中站，發現邱男在1號出口外大聲吼叫「我有槍」，並朝馬路對面的2號出口方向移動，於是立即趨前準備盤查，但邱男情緒激動拒不配合，還企圖動手搶奪警方手上警棍，當場被壓制逮捕。

廣告 廣告

執勤警員在制伏邱男過程中，還因此造成左手肘挫傷及右手掌撕裂傷，經送醫救治後已無大礙，邱男涉犯恐嚇公眾、妨害公務等罪嫌，警詢後將移送新北地檢署，經檢察官複訊後，依刑法恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪犯嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

新北地檢署新北地檢署今天偵查終結，認邱男涉犯刑法第151條恐嚇公眾、同法第135條第1項妨害公務、同法第277條第1項傷害等罪，向法院提起公訴。

新北檢表示，去年底發生台北車站攻擊事件後，業已成立「危害公眾攻擊應變小組」，並與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，俾即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效，近日偵辦多起危害公眾安全之暴力犯罪，均秉持從嚴從速原則偵辦，全力預防及嚇阻犯罪，避免恐慌情緒蔓延，以守護民眾安全。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

桃園男列39捷運站預告恐攻被逮表示開玩笑 法院裁定飭回

張文隨機殺人後第5日 父母出面鞠躬下跪道歉連說4次對不起

張文隨機殺人案後自稱同夥 園區作業員PO「難怪同夥表示失敗」遭逮

張文隨機殺人案後 新北19歲男大生IG限動貼「中山砍人不揪」被送辦

