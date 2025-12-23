暴衝驚魂！ 黑車撞破賣場玻璃門 險波及無辜民眾

桃園市 / 綜合報導

驚險的暴衝意外，發生在桃園八德的一間大賣場！今(23)日下午一點多，地下停車場一輛轎車，突然高速往室內衝，撞破落地玻璃，好在當時人潮不多，才沒人受傷，但不少人受到驚嚇，肇事駕駛表示不知車輛為何會失控，懷疑可能是剎車有問題，而警方獲報後到場，確認肇事駕駛沒有酒駕，至於詳細肇事原因還有待釐清。

畫面中一輛黑車，乍看之下停的剛剛好，但仔細看，這裡竟然是賣場內，四周圍的人全都看傻眼，只見門板被撞到在地，碎裂的玻璃四散，黑車的車門也嚴重凹陷變形，工作人員緊急上前查看。

廣告 廣告

目擊民眾說：「B2那個滑行道她直衝就往玻璃衝進來，衝進來之後車子迴轉停的剛剛好，剛剛下來看到還以為是展示車。」肇事車主說：「我要下來的時候，那個剎車(失靈)那個車子怎麼就一直跑一直跑，我趕快剎我用我的手擋住那個。」

事情發生在23日下午一點多，桃園八德一間大賣場，駕駛表示要下停車場時，疑似是剎車出了問題，才會直接撞破玻璃門，賣場玻璃門整塊被撞破，黑車車頭凹陷，引擎蓋幾乎全毀，可見當時撞擊力道不小，幸好沒有撞到人。

桃園市八德分局四維派出所所長曾沛恩說：「駕駛經酒測值為零無明顯外傷，詳細肇事原因尚待釐清，警方呼籲駕駛車輛應謹慎操作，以維護交通安全。」車主說當時車速並不快，也不知道為何會突然失控，而賣場第一時間已經派員收拾善後，所幸這起車禍沒有造成人員受傷，不過肇事駕駛恐怕還是要賠償相關損失。

原始連結







更多華視新聞報導

轎車失控偏移！ 暴衝撞涼麵名店對面 7輛車遭殃

松山機場附近驚險車禍！駕駛頭暈失控暴衝2人傷

油門當剎車？68歲婦駕車暴衝「來回撞」 店家門窗碎

