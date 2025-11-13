暴走團殺進香港！大媽挺大喇叭「畫面詭異」小粉紅也崩潰：抓起來

國際中心／巫旻璇報導

近年中國興起的「暴走團」風潮近日蔓延至香港，引發熱烈討論。網上流傳影片顯示，一批身穿藍色制服的中國中老年人自深圳出發，集體赴港參加「暴走」活動，沿著維港兩岸高調列隊健走，並播放高分貝音樂助興，場面相當吸睛，也令不少港人與遊客側目。





中國「暴走團」殺進香港！大媽挺著大喇叭「畫面詭異」小粉紅也崩潰：全抓起來

「暴走團」一邊做伸展動作、一邊高喊口號，動作一致、氣勢十足，不過現場音量震耳欲聾，民眾抱怨噪音過大、行為干擾他人。（圖／翻攝自微博）









畫面中可見，「暴走團」由領隊帶隊，成員在西九文化區、麥理浩徑等地整齊列隊行進，一邊做伸展動作、一邊高喊口號，動作一致、氣勢十足。現場音量震耳欲聾，吸引眾多圍觀者拍照，也有外國遊客好奇模仿。不過，也有民眾抱怨噪音過大、行為干擾他人。影片曝光後，不少中國網友留言批評，「丟臉丟到香港」、「音樂那麼吵不擾民嗎」、「沒有素質」、「到哪都惹人嫌」、「畫面真的夠詭異」，甚至有人建議香港居民報警檢舉噪音問題「這直接全部抓起來」。

事實上，「暴走團」原本是中國一種集體健身形式，主要由中老年人組成，多被稱為「大媽團」。他們常在公園、馬路或廣場集體健走，伴隨節奏強烈的音樂，規模龐大且音量驚人，時常佔用公共空間、忽視交通規則，飽受外界詬病。有中國網友戲稱，「暴走團」是繼「廣場舞」之後最令人頭痛的健身風潮。今年7月，遼寧甚至發生消防車執勤時遭「暴走團」隊伍阻擋、無法通行的事件，掀起輿論譁然。













