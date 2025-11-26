暴走浩克檢事官2／遭控咆哮公堂「問A答B」 新竹地檢署連環出包

新竹地檢署檢察事務官遭控當庭情緒失控。（資料照）

新竹地檢署一名身形高大的檢察事務官遭控情緒失控咆哮公堂，對檢舉圍標案的民眾C先生大小聲，事後有媒體報導吹哨者揭弊非但沒保障，還換來一肚子氣，新竹地檢發聲反駁，指C先生身分不適用公益揭弊者保護法，對於檢事官的相關指控，則以「偵查不公開」為由不回應，讓C先生質疑新竹地檢署「問A答B」，刻意迴避敏感問題。

C先生表示，他出庭作證時擔心身分曝光曾多次反應，檢事官突然情緒失控朝他大吼，C先生當下脫口說出「若沒其他選擇，只能投訴媒體」，有意指控國稅局與地檢署在偵辦期間未保護檢舉人，身形高大的檢事官聞言眼神兇狠看向他接著怒吼「你是在恐嚇我」。

見苗頭不對，C先生要求請示檢察官，檢事官以「檢察官很忙」為由拒絕，並提到「案件不一定起訴，沒起訴就不會外洩」，警告C先生不要再鬧事，最後雙方不歡而散。

C先生：「司法人員問案態度不佳是老問題，更是民眾對司法信任崩壞的理由之一，法務部要求檢察機關加強督促開庭態度，還要在開庭後主動提供問案態度調查表，明顯就是說一套作一套。」

C先生表示，新竹地檢署坦護自己人，第一時間發聲明指他是檢舉人但身分不適用公益揭弊者保護法，卻未針對檢事官的態度不佳進行說明，只靠一句「偵查不公開」就草草帶過。對於檢舉人個資外洩的疑慮，也只靠檢事官說「不起訴就不會外洩」，就要求民眾配合，未來若個資外洩導致檢舉人遭報復，責任由誰來擔？

本刊調查，新竹地檢署近來負面消息頻傳，像是一名張姓書記官為規避管考，自2020年起連續三年登入案管系統，不實登載169件「罰金分期繳納」資料，使主管及研考科完全失去追蹤依據。法院依公務員登載不實公文書罪判處1年6月、緩刑4年，需支付公庫150萬元，至於檢方以貪汙治罪條例起訴的部分，法院認定未見不法利益流向，判決無罪。

此外，今年7月桃園、龜山汽車旅館連2天發生兩起強盜性侵案，嫌犯江昱賢被查出原本在新竹監獄服刑，因病獲准保外就醫，應在6月3日前向竹檢報到續服刑，他趁公文往返空檔逃亡失聯，新竹監獄和新竹地檢署遭質疑在受刑人逃亡後無積極作為，造成2名女子無辜受害。雖竹檢強調依法辦理，但外界質疑缺乏即時追蹤機制。

知情人士表示，新竹地檢署管理不當問題頻傳，8月時新竹地檢署檢察長陳松吉借調國安局，接任副局長，由最高檢察署檢察官姜貴昌暫代檢察長職位，姜如何改革多年累積的制度問題跟陋習，司法圈議論紛紛。針對相關指控，本刊致電新竹地檢署，截稿前未獲回應。

