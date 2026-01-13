暴走野象釀22死！6噸猛獸連襲村落 官方出動百人仍抓不到

印度傳出野象攻擊事件，目前尚未制伏的雄性野象持續在多個村落徘徊，地方政府已發布警戒令。（示意圖／達志／美聯社，下同）

印度東部近日發生多起野生大象攻擊事件，至今已導致至少22人死亡，引發當地居民與當局高度關切。一頭成年雄性野象自2026年元旦起，在西辛布姆（West Singhbhum）地區的柴巴薩（Chaibasa）與科爾漢（Kolhan）森林區連續出沒並發動攻擊，對象多為農民與守夜居民。林務官員指出，該象自象群中脫隊，處於成年雄性大象在發情季節出現的激進狀態，體內睪固酮濃度飆升，導致行為異常亢奮與極具攻擊性。

林務與野保人員組成圍捕小組，持續搜尋與追蹤該失控雄象行蹤。

根據《每日快報》（Daily Express）報導，這頭大象每日移動距離可達30公里，不斷穿越村落與農田，攻擊守護作物與糧倉的民眾。至1月9日為止，死亡人數已達22人，傷者則尚未有明確統計。當地森林官員納拉揚（Aditya Narayan）表示，目前已有逾百名林務與野保人員展開圍捕行動，並數次嘗試施打鎮靜劑進行麻醉，但皆未成功。

他指出：「這頭大象相當暴躁且機警，已多次避開追蹤小隊。我們已確認牠再次進入柴巴薩地區，現正重啟搜捕作業。」目前，該頭失控雄象仍未被成功制伏，官方表示將持續追蹤至野象情緒趨緩或捕獲為止，並強調將與地方政府合作妥善安置受影響村落居民。

當局嘗試使用鎮靜劑射擊野象，但多次失敗，行動仍在進行中。

此外，印度媒體ETV Bharat報導，當局已呼籲當地居民避免單獨進入森林，夜間應減少外出活動，並暫停農田看守工作，改由官方提供臨時人員支援。部分村落也已設置臨時避難所，供居民夜間避難使用。

人象衝突在印度東部與中部地區屢見不鮮。隨著人類擴張、森林開發與象群棲地破壞日益嚴重，野象常因食物短缺而進入村莊覓食，進而造成傷亡事件。根據印度官方統計，僅2023年就有超過100人死於象害事故，許多地區至今缺乏有效的隔離措施或預警系統。

專家建議，應加強區域性野象遷徙路線監測，並建立圍籬、警報燈光系統等預防設施，以減少突發性攻擊事件發生。也有環團呼籲政府應從根本改善森林與棲地保護政策，才能真正降低長期的人象衝突風險。





