暴起隨機剪刀刺傷人 50歲男辯被41歲男穿衣嚇到

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第二警分局員警，昨（4）日晚間7時54分左右獲報，轄內北區漢口路3段1間小吃店內，傳出有傷人案件。第二警分局表示，41歲劉姓男子疑遭人持類似剪刀的利器刺傷，而涉嫌傷人的50歲林姓男子，嫌隨即逃逸。員警獲報後，立即派遣線上警力趕赴現場處理，迅速封鎖現場並掌握傷者狀況。專案小組連夜追查，今日凌晨2時50分許，循線在林男位於北區的住處，成功將他查獲到案。全案訊後依恐嚇公眾罪及傷害罪等，移送台中地檢署偵辦。

警方表示，昨晚員警獲報到場，林姓犯嫌已不在現場。現場調查，劉姓男子右肩近鎖骨處，遭利器刺傷，所幸意識清楚、無生命危險。在員警戒護下由119救護人員送醫治療。由於小吃店剛開業約3週，未裝設監視錄影設備。隨即成立專案小組，針對案發時間及可能逃逸路線，持續擴大調閱周邊監視器影像及查訪附近店家與住戶，逐一比對、交叉分析相關畫面，全力釐清林嫌身分及動向。

警方調查，當時劉男與1名女性友人，在小吃店用餐，對面桌則坐著林姓嫌犯的母親，林嫌也隨後進入店內坐下用餐。期間，雙方並無衝突，但林母打包餐點離開後，劉男也用餐完畢準備離席，這時林嫌突掏出1把疑似剪刀，朝劉男右側鎖骨上方刺擊一刀，隨即轉身離開店內逃逸，行徑相當突然。

第二警分局表示，涉嫌傷人的林嫌，犯案後隨即返回住處呼呼大睡。員警將他帶回警局偵辦後，他則辯稱當時被害人起身穿外套，他以為對方要攻擊自己，嚇了一跳後，才會拿出兇器攻擊。

第二警分局長鍾承志表示，對於任何暴力不法行為，警方絕不寬貸，必定迅速查辦、依法究責，以維護市民生命安全與社會秩序，展現警方打擊犯罪的決心與行動力。也提醒民眾，如於公共場所，遇有可疑人士或突發衝突，請務必保持冷靜，避免正面衝突，第一時間撥打 110 通報警方。

照片來源：台中市警方提供

