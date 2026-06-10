暴雨來襲考驗的不只是排水系統 而是台灣的韌性治理能力

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豪雨再度襲擊台灣。

受到滯留鋒面與西南氣流影響，中南部與山區近日持續出現強降雨，多處山區道路封閉、森林遊樂區休園，部分地區甚至已達停班停課標準。每逢類似天氣來臨，大家最關心的往往是累積雨量、淹水範圍以及交通是否中斷，但如果把視野拉遠一點，這場豪雨真正考驗的，其實不只是氣象預報能力，而是整個國家的治理韌性。

過去談防災，社會比較重視災害發生後的搶救與復原。然而在全球暖化持續加劇之下，極端氣候已逐漸從例外變成常態。暴雨、乾旱、高溫、颱風輪流出現，許多原本被認為是百年一遇的情況，如今可能幾年就發生一次。面對這樣的新環境，國家必須思考的已經不是如何避免災害，而是如何在災害來臨時維持正常運作。

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這就是韌性的意義。

真正的韌性從來不只是抽水機增加幾台、水庫多蓋幾座，而是當災害發生時，政府是否能迅速掌握資訊，地方政府能否立即應變，交通系統是否維持運作，醫療與民生供應是否不中斷，民眾是否能及時獲得正確訊息。

換句話說，真正重要的不是雨下多大，而是社會能否在大雨之中繼續運轉。

近年來，從疫情、地震到極端氣候，台灣其實已經累積不少治理經驗。中央與地方協調、防災資訊發布、災害監測系統以及社區自主防災能力，都逐漸成為國家治理的一部分。

去年以來，賴清德多次談到「全社會防衛韌性」。不少人第一時間想到的是國防與民防演練，但如果這次豪雨帶來什麼啟示，那就是韌性從來不只是戰爭準備，而是整個國家面對危機的能力。從暴雨、地震到停電，考驗的其實都是同一件事：當衝擊突然降臨，政府與社會能否繼續運作。

而這也正是中央與地方政府未來必須面對的新課題。

當極端氣候逐漸成為常態，防災工作不能只停留在災後救援，而必須提前部署。從水利建設、防洪工程、智慧監測系統，到地方避難機制與跨縣市應變協調，都需要更長期的規劃與投資。對行政院而言，如何整合中央各部會資源；對地方政府而言，如何把防災能力落實到第一線社區，將決定台灣未來面對氣候風險的能力。

氣候變遷不會因為任何人的期待而停止。

未來十年，極端天氣只會愈來愈頻繁。今天的暴雨或許只是一次天候事件，但同時也是一場測驗。測驗政府準備是否充分，測驗地方應變是否到位，更測驗整個社會是否已經準備好迎接新的氣候時代。

當豪雨成為日常，韌性就不再只是防災口號，而是國家競爭力的一部分。

而政府能否把一次又一次災害經驗，轉化成更成熟的治理能力，將決定台灣未來面對極端氣候時，是疲於奔命，還是從容應對。

（圖片來源：三立新聞網、總統府）

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