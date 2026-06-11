暴雨來襲！全台農損衝破570萬 這3縣市災情最嚴重

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

0608豪雨造成全台農損574萬元，屏東、雲林、台南災情最重。（圖為農作物受損示意） 圖：翻攝自陳吉仲臉書

[Newtalk新聞] 受0608豪雨影響，台灣多地傳出農業災情。農業部統計處今(11)日17時發布最新報告，全台農業產物及民間設施估計損失高達574萬元。其中以屏東縣、雲林縣及台南市的災情最為嚴重，農作物被害面積累計達166公頃，受損最嚴重的作物為一期水稻，損失已超過200萬元。

農業部指出，在各縣市受損情形方面，屏東縣損失293萬元，占全台總損失的51％，是這次災情最慘重的區域；其次為雲林縣損失123萬元，占21％；台南市損失110萬元，占19％。其餘出現災情的縣市，還包括嘉義縣損失144千元、苗栗縣損失111千元、台東縣損失99千元、台中市損失77千元，以及桃園市損失51千元。

廣告 廣告

在農產損失部分，農業部表示，目前估計損失金額為567萬元，農作物被害面積為166公頃，被害程度20％，換算無收穫面積為33公頃。主要受損農作物為一期水稻，被害面積達75公頃，損害程度29％，換算無收穫面積21公頃，損失金額為236萬元。其他受損較嚴重的作物，依序為西瓜損失747千元、木瓜損失600千元、番石榴損失295千元，以及苦瓜損失252千元。

除了農作物之外，民間設施也出現局部受損。農業部說明，民間設施估計損失金額為7萬元，主要受損原因為水平棚架網室遭到雨勢破壞。

農業部強調，目前的災情報告資料是由農糧署彙整各直轄市、縣市政府的查報資料，相關數據後續仍會持續彙整與更新。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

油價凍漲苦撐！中油前5個月已吸收460億 祭2措施補缺口

靖勇專案實警演練登場 警政署高度肯定高雄警城市防衛韌性