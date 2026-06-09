暴雨南移！高雄山區雨量達標 5行政區明天停班停課
高雄市政府今天（9日）指出，根據中央氣象署及水土保持署資訊，明天（10日）仍受滯留鋒及西南氣流影響，預估午後降雨開始趨緩，但仍需保持警戒。氣象署最新預報資料顯示，明天高雄市山區雨量仍達停班停課標準，為維護山區民眾安全，包括那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。
另外，受西南氣流持續影響，高雄山區降下豪雨，六龜區截至今天下午，日累計雨量已突破250毫米。農業部農村發展及水土保持署於下午3點30分發布最新土石流及大規模崩塌警戒資訊，六龜區19條土石流潛勢溪流及2處大規模崩塌潛勢區提升為紅色警戒。
為因應山區強降雨，高雄市政府昨天就啟動預防性疏散撤離作業，截至今天中午前，山區累計撤離1,904人。為防範豪雨造成道路坍方、落石及邊坡災害，交通部公路局南區養護工程分局自6月8日晚間10時起實施預警性道路封閉措施，包括桃源區台20臨93線便道、六龜區台27線、台20線寶來至桃源路段及甲仙至那瑪夏台29臨11線便道等4處重要聯外道路均已全線封閉，預計6月12日上午7點視天候及道路安全狀況開放通行。（責任編輯：殷偵維）
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