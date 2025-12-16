暴雨引發致命洪災 摩洛哥薩菲市已37死
街道上到處都是黃色的泥水，車輛被大水沖翻，居民忙著清理家園。北非國家摩洛哥大西洋沿岸城市薩非在14日深夜突然降下暴雨，一場突如其來的山洪，導致超過30人不幸遇難，並造成超過70戶民宅和商店淹水，還有10多輛車被沖走。
當地居民艾爾哈吉說：「你希望我說什麼？我的朋友死了，我的鄰居死了，我們失去在城裡一起長大的朋友，這讓我們深受打擊，我的天吶。」
薩菲市許多商販的生計瞬間被摧毀，不少遇難者是在準備關閉店鋪時，被突如其來的洪水捲走；有居民表示，在這場災難中失去一切，不得不從頭開始。
摩洛哥多年來一直面臨嚴重乾旱，導致土壤硬化，當連續暴雨來襲時，雨水無法滲透硬土，加上城市排水系統的不足，讓山洪暴發更具毀滅性。分析指出，氣候變遷已使摩洛哥的天氣模式，變得更加難以預測。
當地居民表示，「有人淹死、有人受傷，有人商店塌了，整個下水道都被堵塞。」
薩菲市目前已宣布學校停課3天，當局正全力進行救災跟醫療援助，目前仍有14人住院治療。這場洪災也再次凸顯，在氣候變遷衝擊下，基礎設施脆弱地區面臨的巨大挑戰。
