暴雨影響捐血！全台「血庫拉警報」剩3.7天 「A、O型」急缺

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記者簡浩正／台北報導

全台血庫拉警報！近日連續暴雨衝擊捐血意願，全台血庫拉警報。根據台灣血液基金會最新統計，截至今（12）日下午1時，全台庫存量只剩3.7天，尤其A型、O型血急缺，分別只剩3.3天、2.6天。血基會台北捐血中心主任林敏昌表示，近日天氣炎熱，又連日傾盆大雨，研判因此影響民眾出門捐血意願。希望天公作美、也盼民眾多多捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。根據台灣血液基金會統計，目前全台血液庫存量只剩3.7天，低於安全存量4天。

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今年6月14日是世界衛生組織（WHO）訂定的「世界捐血人日」。血基會今日下午舉辦記者會，公布最新血庫狀況。根據統計，全台A型血和O型紅血球庫存量都列為「急缺」等級，分別只剩3.3天、2.6天；B型血約可供應6天、AB型約可供應4.9天，均屬偏低狀態。整體紅血球庫存約可供應3.7天。

董事長侯勝茂指出，世界捐血人日最重要的意義，不只是感謝捐血人，也是提醒大眾透過捐血形成人與人之間血液連結，是互助的良善美意。

血基會執行長王宗曦表示，血基會響應2026年全球主題「每一滴都是人類良善美意的展現--捐出血液 拯救生命」(One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives.) ，並擴大宣傳官方專屬短碼「61420」，鼓勵更多年輕世代與社會大眾加入捐血行列，同時記住這個所有捐血人共同的通關密語，隨時為生命注入希望與溫暖。

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