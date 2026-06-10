暴雨後部分水果變便宜！ 4品項「最怕水」不耐放

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各地降下豪大雨，不只讓人感覺濕答答，水果也可能因吸收過多水分而影響品質。（示意圖／Pexels）





近期鋒面接連報到，各地降下豪大雨，不只讓人感覺濕答答，水果也可能因吸收過多水分而影響品質。業者提醒，雨後雖然常出現水果降價優惠，但部分水果保存期限也可能跟著縮短，民眾購買前得多留意。

雨後水果變便宜？

近日鋒面持續影響台灣，各地雨勢不斷。每逢雨後，市場上常可見部分水果價格下滑，吸引不少民眾搶便宜。不過水果業者提醒，降雨雖然可能讓部分水果價格較便宜，但也可能影響水果品質與保存狀況，若買回家後沒有盡快食用，可能短時間內就出現變質情形。

哪些水果最怕雨？

業者指出，有4類水果在連日降雨後特別容易受到影響。其中西瓜容易出現水傷問題，而且從外觀不一定看得出來；鳳梨吸收大量水分後，熟成速度會明顯加快。木瓜則屬於較怕水的水果，表面若接觸過多水分，容易加速腐壞；至於哈密瓜，若出現潰爛情形，通常會從底部開始發生。

撿便宜前先想清楚

業者提醒，雨後購買水果確實有機會撿到便宜，但如果沒有打算立即食用，購買前仍應考量保存期限與食用速度。尤其遇到連續降雨期間，水果品質變化可能較快，若一次購買過量，反而可能因來不及食用而造成浪費。

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