暴雨成災奪百命！非洲南部3國洪水肆虐

[NOWnews今日新聞] 非洲南部近來遭遇連續暴雨，引發嚴重洪災，造成超過100人喪命。軍方出動直升機，從屋頂上救出受困民眾，世界最大野生動物保護區之一的克魯格國家公園（Kruger National Park）也緊急撤離數百名遊客與工作人員。

根據《美聯社》報導，非洲南部的南非、莫三比克與辛巴威災情嚴峻，其中莫三比克是受災最慘重的國家，中部與南部多個省分大面積淹水。莫三比克「災害管理與風險降低研究院」表示，自去年底以來，異常嚴峻的雨季已造成103人死亡，死因包括雷擊觸電、溺水、惡劣天候導致的基礎設施倒塌，以及霍亂等等。

▲非洲南部近來遭遇連續暴雨，引發嚴重洪災，造成超過100人喪命。（圖／美聯社／達志影像）

而在南非，北部兩個省分的洪災死亡人數已升至至少30人，搜救行動仍在進行中。南非軍方出動直升機，將躲在屋頂或樹上的民眾吊掛救出。知名的克魯格國家公園也遭到洪水侵襲，園方表示，約600名遊客與工作人員已從園內營地撤離至地勢較高的區域，目前已暫停接待新遊客，目前園內並未傳出人員傷亡，但園方坦承部分疏散民眾現在仍無法與外界通訊。

辛巴威災害管理機構則指出，自今年初以來，豪雨已造成70人死亡、超過1000棟房屋被毀，學校、道路與橋梁等基礎設施也相繼倒塌。

氣象單位警告，接下來仍可能持續降雨，恐帶來更具破壞性的洪水。更糟糕的是，南部非洲本就面臨糧食短缺問題，莫三比克目前已有超過7萬公頃的農作物泡水受損，對於這個資源有限、近年又多次遭受極端氣候侵襲的貧困國家而言，無疑是一場糧食安全危機。

