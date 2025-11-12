暴雨成災羅東淹很大！市區成泳池 住家也遭殃

記者李仙棋、蘇意凡／宜蘭報導

不只蘇澳慘況！宜蘭羅東從11日0時開始，累積到12日清晨6時，兩日累積雨量突破600豪米。暴雨狂炸也讓市區陷入一片汪洋，大街上淹水成災，讓不少在地民眾徹夜難眠。

羅東馬路大淹水，彷彿在騎水上摩托車。（圖／翻攝自Threads @jes9244）

眼前道路變成大型游泳池，整條馬路都大淹水，水淹到至少小腿肚，駕駛驚險涉水而過，民眾發出驚呼。繼續往前開激起大大水花宛如水上摩托車，但這裡是宜蘭羅東市區，10日開始就下起大暴雨一路下到11日深夜都沒停，傳出嚴重淹水災情。

民眾：「加油啊。」

民眾開在路上都要為車子加油，因為實在淹得太誇張，不少民眾將畫面拍下PO上網，直呼有點扯不要再下了，地下道緊急拉起封鎖線，水已經淹沒整條隧道，場面驚悚，來到竹林國小也是相當驚人。

羅東路面宛如一片汪洋。（圖／翻攝自Threads @nms_14134）

民眾：「這裡是竹林國小這邊的狀況。」

一片汪洋 誰能想到原先這是一片田地，家門外淹水成災，民眾緊急涉水出門要移車，連小朋友們都覺得不可思議。

小朋友表示水都快淹到他的膝蓋了。（圖／翻攝自Threads @nms_14134）

民眾：「都快要到小朋友的膝蓋了啊。」

宜蘭羅東災情慘重，東西都泡在水中。（圖／翻攝自Threads @pinky_644）

受到颱風加上東北季風的共伴效應威力影響，宜蘭羅東從11日0時開始累積到12日清晨六時，兩日累積雨量突破600豪米，暴雨成災，就連住家都已經泡在水中，民眾好無奈，也是第一次遇到，颱風都還沒登陸就先來了一場震撼場面。

