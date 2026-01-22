暴雨成災！紐西蘭「旅遊勝地山崩」多人失蹤 救援人員嘆：呼救聲慢慢消失

紐西蘭北島著名旅遊景點芒格努伊山（Mount Maunganui）於22日清晨發生毀滅性山體滑坡，多人失蹤。圖／翻攝自X

紐西蘭北島著名旅遊景點芒格努伊山（Mount Maunganui）於22日清晨發生毀滅性山體滑坡，多人失蹤，其中還包括了孩子。由於滑坡發生在一個熱門的海濱公園，當時正值許多遊客在營地活動的時間，不僅造成多人失蹤，部分區域也被泥石掩埋，房車、帳篷及公共設施遭到嚴重破壞。

根據外媒報導，此次滑坡由破紀錄的降雨引發。據氣象局資料顯示，陶朗加市（Tauranga）在滑坡前的30小時內降雨量達295毫米，當地經歷了史上最潮濕的一天，12小時內降雨量相當於兩個半月的平均降雨量。暴雨導致山坡不穩，觸發了這場嚴重滑坡。

廣告 廣告

滑坡發生時，一名女子在凌晨5點警告露營者有危險，幫助他們疏散，被譽為英雄。然而約在上午9點30分左右，山坡全面坍塌，她與其他人被困於廁所設施下。公共設施被掩埋，救援人員最初還聽到呼救聲，但約15分鐘後就再也沒有聲音傳出。

據紐西蘭緊急事務部長米切爾（Mark Mitchell）表示，已確認有1名女童失蹤，而警區指揮官稱，失蹤人數為個位數，目前仍存在找到倖存者的可能。家屬和親人聚集在附近衝浪俱樂部，焦急等待最新消息。

此次山體滑坡也影響了外國遊客，包括來自澳洲的新南威爾斯州旅客。目擊者回憶當時情景：「我正在溫泉池游泳，突然聽到樹木斷裂聲，一轉頭就看到巨大的山體滑坡。我趕緊逃離現場，周圍充滿驚慌的人群。」

目前救援行動已全面展開，警犬隊和直升機也參與搜尋。由於天氣仍不穩定，救援人員在部分區域被迫暫停，以避免二次滑坡危險。當局呼籲公眾避開災區，露營地已經全面疏散並關閉，直至另行通知。

報導中指出，芒格努伊山海拔232公尺，是紐西蘭北島重要的旅遊目的地，以潔白沙灘、溫暖海浪和毛利文化聖地聞名，全年吸引大量遊客，此次災難對當地旅遊及居民生活造成重大影響。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）在推特表示：「全國人民都對緊急人員、國防軍人以及所有冒著生命危險保障紐西蘭人民安全的人們表示感謝。」目前搜救工作仍在進行，救援人員與時間賽跑，力圖找到所有可能受困的人員。



回到原文

更多鏡報報導

「別以為你是我哥就不敢殺你」！張文一句話「讓家人從此切割」…哥哥婚禮不敢邀他

他讓我不再孤單！人妻迷戀AI男友 尪塞萬元求退坑仍無效

不滿遭計程車司機宰客！他放棄泰國1週旅程「隔天搭機返國」：別選擇深夜抵達

曾神準命中柯文哲空亡！命理師揭「2026年台灣國運」 5大預測曝光