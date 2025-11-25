暴雨拍戲險走光！何宜珊裙子黏住「差點被扯掉」

王盈凱(左)拍攝悲情的「車禍失明」橋段，大雨灌進口鼻，差點嗆到。（圖／台視）

《寶島西米樂 傳承》的最新劇情中，由盧彥澤飾演的「中和」與何宜珊飾演的「春燕」分手後，原本穩定的感情線全面「大風吹」，引起觀眾熱烈討論。中和隨即迎娶了海珍（蔡祥飾）；而春燕則因為心疼在大雨中遭遇車禍、導致雙眼失明的大川（王盈凱飾），被對方的真心付出所感動，最終點頭答應他的求婚。

這段虐心的「車禍失明」橋段，描述大川為了尋找因分手而失聯的春燕，苦苦追尋至深夜，卻在大雨中不幸發生車禍，最終因傷勢嚴重導致失明，成為近期最賺人熱淚的劇情高潮。

為了營造出極致的悲劇氛圍，劇組特別調來兩輛灑水車，打造出暴雨等級的效果，現場雨勢大到彷彿颱風天！王盈凱回憶拍攝過程，被撞倒後只能平躺在地，任由大雨傾瀉：「水一直往鼻子和嘴裡灌，真的快被嗆到。」何宜珊也心疼表示：「雨大到我眼睛都快張不開了，大凱躺在那裡，應該七孔都進水了吧。」

何宜珊劇中失戀淋雨戲拍了整個晚上。（圖／台視）

這場雨戲反覆拍攝了好幾次，何宜珊即使裹著浴巾休息，全身仍不停滴水，她透露：「水一直順著腳流，好像有蟲在爬，癢到不行。」她擔心妝容被雨沖掉，不時向陳玹宇確認狀態，沒想到被大讚：「沒看過有人淋雨淋成這樣還這麼漂亮的！」給足她情緒價值。

除了被雨水狂灌，大雨更讓拍攝動作難度倍增。何宜珊透露，裙子因雨水而緊黏在腿上，拍攝到一半差點走光。她表示：「有一幕是大凱扶我起來，結果裙子黏住，差點一起往上扯，我只好邊演邊狂往下拉。」王盈凱也害羞證實：「我當下有發現，所以立刻放手，但情緒還是得繼續演。」

