暴雨沖走包裹！宜蘭蝦皮店到店淹大水 蝦皮：已全數回收、受損照賠

宜蘭一處蝦皮店到店門市遭洪水灌入，一箱一箱的包裹飄上大街。（翻攝threads@lzh__06）

鳳凰颱風結合東北季風帶來的共伴效應，讓宜蘭兩天累積雨量飆破1000毫米，多處地區嚴重淹水。一處蝦皮「店到店」門市更遭洪水灌入，整箱包裹漂出店外、隨水流滿街跑，畫面在網路瘋傳，網友驚呼「我的訂單正在泡水中！」對此，蝦皮回應指出，已於第一時間派員回收並整理所有包裹，後續將逐件檢查，若有損壞將依規定協助退款與賠償，保障買賣雙方權益。

包裹隨水漂滿街 網友笑中帶淚「還好已領貨」

暴雨來勢洶洶，宜蘭多處店家難逃災情。有民眾在Threads上傳影片顯示，一間「蝦皮店到店」因店內淹水，成箱包裹直接被水沖出門外，在馬路上漂浮前進，引起網友熱議。不少人留言打趣：「還好我的貨昨天就領走」「這下真的成『水貨』了」。

根據中央氣象署資料，宜蘭南澳、東澳嶺兩日累積雨量超過1000毫米，冬山與蘇澳也破800毫米，南方澳更爆發土石流，蘇澳一度成孤島。暴雨造成多處商家與民宅進水，災情嚴重。

蝦皮：已全面回收、受損包裹照賠

蝦皮表示，昨晚已完成現場回收與初步整理，所有包裹將逐件檢查確認，若發現損壞，平台將協助退款給買家並依規賠償賣家。若用戶對包裹有疑慮，也可依平台規範申請退貨或退款，以確保雙方權益。

