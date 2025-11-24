暴雨洪水肆虐 泰南逾千名遊客受困 越90死12失蹤
最近要去東南亞的民眾要留意，泰國與越南都發生嚴重的洪水災情，泰國有超過1千名遊客受困機場與飯店，越南中部因為暴雨引發大規模洪水與土石流已經造成至少90人死亡，12人失蹤。
轟隆巨響，電線杆被大水淹破，電線走火爆炸冒出巨大火花，從空拍畫面可以看到泰國南部宋卡府合艾暴雨成災。
泰國Ch7HDNews新聞報導：「三、四十年，甚至四、五十年，都沒遇過這樣的水災。」由於持續降雨，泰國南部大部分地區水位仍持續上升，有民眾抱著電線桿只差頭還沒有被淹沒，所幸驚險獲救，泰國救難人員在水深及胸中，協助一名老先生攀爬窗戶獲救。
泰國災民：「水已經淹了兩三天，水位快到胸口，我和女兒只能躲在二樓。」
還有臥病在床的病患，也被移動救援，泰媒報導超過1000名遊客滯留在合艾機場與市區飯店，當地政府提供援助，調派大型卡車協助載運民眾，合艾當地累積雨量已經達到累計544毫米，超越1998年及2010年大水災紀錄。
越南新聞：「越南中部與中部高地地區，也發生近年來最嚴重洪災，黃澄澄的泥水，淹沒整個村落。」救難人員搭著快艇救人，大雨不停讓救援更加困難，道路變成河流。
救難人員用臉盆搶救嬰兒，也讓受困的老人安全獲救，越南中部災區的交通網絡幾乎完全癱瘓，山區土石流也沖毀大片村落。
越南災民：「這裡每一個人，從建築工人到緊急部隊都日以繼夜地的搶救，我在大叻住了一輩子，今天看到這一幕真的讓人心碎，我從未見過如此，毀滅性的土石流。」
越南災害防治管理部門表示截至23日，這場洪災已造成90人死亡還有12人下落不明，初步估算顯示災損已逼近9.035兆越南盾，約合新台幣118.78億元。
