暴雨涉水而過！淹過引擎 車主驚喊：真的會完蛋

昨(11)日晚間大雨侵襲宜蘭造成多處積淹水，到了早上，雖然積水大多已經退去。不過，有不少車子因為卡在泥濘當中，緊急找來救援，車主也坦言，因為天黑不知路況想衝衝看。還有駕駛行經時，水已經整個淹到引擎蓋，也讓她嚇壞了，不斷直呼要完蛋了。

行駛在道路上，眼前的景象卻像是在海裡，車頭全被淹沒，水還跟浪一樣不斷拍打引擎蓋，所經之處都淹成河道，11日晚上，車主開在宜蘭街道上，一路心驚驚，沒想到車內音樂背景音樂還搭配著淚海，車主也說放的是心情坐的是消極，甚至到家之後還發現車牌不見了。

但難過的不只她，眼前的車子有一半都泡在水裡，民眾見苗頭不對半夜12點多趕緊衝出門，要趕快把原本停在停車場的車開到安全的地方，一台接著一台涉水而過一旁還有機車騎士幹脆直接用牽的，鳳凰颱風帶來豐沛雨勢，造成宜蘭多處淹水也讓警方趕緊封鎖道路以策安全。

把轎車拖出泥濘，歷經一夜風雨像是這輛休旅車，一早找來卡車救援，先透過繩子綁在兩台車的底部，但因滿地都是泥濘費了一點時間才總算將它拖了出來，車主說：「因為昨天很暗嘛，然後雨又很大啊，前面路況就不是很清楚，然後就開到最後，想說衝衝看嘛，衝過去就是你的啊。」

雖然淹水逐漸退去，不過道路上仍然留有許多泥濘，不少車子被衝到路上，還有騎士因此摔車，相關清理工作恐怕還需要一段時間才能完成。

