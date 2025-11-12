暴雨淹水！老闆涉水送餐成「流水席」 沉浸式釣蝦曝
暴雨淹水，民眾無奈水中作樂，羅東一家餐廳積水，老闆涉水送餐，被調侃真的成了「流水席」。另外宜蘭一處釣蝦場也因暴雨水淹腳踝，沒想到客人泡在水中照樣釣，被笑說真的是「沉浸式釣蝦」。
民眾：「老闆辦流水席。」
餐廳老闆穿著夾腳拖，涉水端餐點上桌，宜蘭地區雨彈狂炸，多地傳出嚴重淹水災情，有議員上傳影片，表示羅東一間餐廳因為排水不及，店內水淹腳踝，讓議員忍不住調侃這成了名副其實的「流水席」，瞧瞧顧客心情似乎沒受影響，還是繼續坐在座位上用餐，有顧客捲起褲管穿著夾腳拖，還有人直接用塑膠袋包著球鞋，甚至有人直接穿著雨靴都是有備而來，有網友看完影片，表示真的是苦中作樂，還有人說吃飯順便泡腳，實在愜意，但也有部分在地人不滿發出抨擊，認為此時應該去救災而不是吃吃喝喝。
另一頭在宜蘭一家釣蝦場更是水淹腳踝，桌子、椅子全泡在水裡，但客人仍坐在談笑風生地吃飯，還有釣客在水灘上悠閒地翹腳釣蝦，讓網友直呼真的是「沉浸式釣蝦」，還有人開玩笑說，「根本是大眾池」，還說「客人本來在釣蝦場，如今在釣蝦池」，苦中作樂的畫面也在網路上瘋傳。
