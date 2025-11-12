暴雨炸蘇澳！一樓遭淹沒「家具水上漂浮」如諾亞方舟
鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應，帶來超大豪雨狂襲宜蘭，蘇澳市區昨晚傳出嚴重淹水災情，有網友PO出外婆家淹水的畫面，指出家中一樓客廳全被淹沒，讓他相當無奈。
有網友在Threads發文PO出畫面，表示他打開監視器看一下宜蘭外婆家狀況，一樓客廳竟全被淹，家具各種雜物全都泡在水裡「是要演諾亞方舟嗎」，讓他無奈直呼「要回去當鏟子超人了」。
該網友指出，外婆因為沒有行動能力，在看護跟家人協助移到二樓了，不過目前已經斷電看不到即時狀況，讓他感到很無奈又心急。
此外，還有網友表示，他位在蘇澳的老家一樓同樣被淹沒，甚至快淹到二樓，救難人員緊急開橡皮艇將他的母親撤離，但因父親行動不方便，加上家中還有兩隻貓，所以他和父親只能先留在原地。
據悉，昨晚宜蘭蘇澳市區淹水災情嚴重，軍方立刻出動AAV7兩棲突擊車前往救援，協助受困2樓的民眾移動至安全場所，不少民眾也紛紛在社群平台PO出淹水慘況，市區街道幾乎泡在水中，一片汪洋畫面令人怵目驚心。
超商咖啡優惠第2杯半價 38杯大美式下殺1111元
鳳凰颱風觸陸了！「4地區」暴風圈侵襲機率100%
鳳凰暴風圈觸陸「9縣市警戒」 氣象署估17:00登陸屏東
豪雨炸黃沙石堆湧「南方澳民宅被土石淹毀」住戶嘆：沒房子住
受颱風「鳳凰」影響，宜蘭縣昨晚（11）日下起大豪雨，造成49處積淹水，蘇澳、南方澳災情尤為慘重。其中，南方澳有許多民宅遭土石沖毀，讓民眾覺得困擾。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
宜蘭暴雨餐廳淹水 老闆涉水送餐 顧客克難吃「流水席」
宜蘭暴雨餐廳淹水 老闆涉水送餐 顧客克難吃「流水席」EBC東森新聞 ・ 7 小時前
冬山動物收容園區慘淹 志工涉水救毛小孩
鳳凰颱風帶來的豪雨重創宜蘭冬山鄉，就連當地的動物收容園區也淹水。志工徹夜搶救上百隻貓狗，幸好最後都安全撤離。狗狗半個身子，都泡在水裡艱難的涉水前行，其他毛小孩，也都浸濕身體被安置在高處，室內情況更慘不...華視 ・ 2 小時前
鳳凰颱風釀宜蘭多處淹水 一票車主PO「車牌協尋文」：額外拾獲8張
這次風災導致宜蘭縣傳出災情，蘇澳雨量觀測站在11日晚間8時50分，觀測到最大3小時累積雨量334毫米，為該站自2010年「梅姬」颱風以來，3小時累積降雨量最多。不少受災居民也紛紛上網PO出慘況，其中，有多輛汽車、機車的車牌被積淹水沖走。許多車主在雨勢稍微趨緩後，出門尋找...CTWANT ・ 5 小時前
（有影片）豪雨致蘇澳白米溪暴漲民眾受困 消防局緊急搶救脫困
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】鳳凰颱風暴風圈挾帶強烈降雨，造成宜蘭縣多處災情，蘇澳鎮白米溪暴漲導致 […]觀傳媒 ・ 3 小時前
「颱風論壇」小編蘇澳家慘淹！家具全漂水上 今曝：宜蘭共伴效應已結束
中央氣象署發布鳳凰颱風海陸警報，昨（11）日炸出驚人雨量，將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，整個市區宛如泡在水中，淹水深度高達一層樓，就連氣象粉專的小編家都淹水，不過宜蘭民眾可以喘口氣，氣象粉專今（12）日指出，「宜蘭地區共伴效應基本上已經結束，劇烈雨勢終於緩和下來」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
複檢仍驗出芬普尼！彰化縣重罰畜牧場12萬 全面封蛋禁出貨
彰化文雅畜牧場日前雞蛋檢出芬普尼超標，為釐清污染原因，縣府10日再次採集樣本，結果顯示1件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、羽毛檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，依法重罰12萬元，並封存全部禽蛋。太報 ・ 4 小時前
大水淹沒蘇澳一層樓高 網憶「15年前梅姬」夢魘......38死、96傷、3千人撤離慘況
宜蘭昨（11日）受鳳凰颱風和東北季風共伴效應影響，降下致災暴雨，導致多地傳出淹水災情，蘇澳尤為嚴重，大水不只淹沒道路，讓停在路邊的汽、機車陷入拋錨、淹進一樓住家，甚至還積水深達一層樓高！軍方也緊急出動兩棲突擊車救援。種種的災害也讓居民聯想起2010年10月的「梅姬颱風」，彷彿那造成38死96傷的惡夢重現。鏡報 ・ 4 小時前
宜蘭冬山鄉淹水！熱血遊客變救難英雄 泳圈救友又抱「受災嬤」脫險
新北車商到宜蘭旅行遇到颱風，好幾輛車被淹毀，其中1人更不慎掉入水溝，幸好同行友人即時搶救。儘管如此，這群年輕人聽到居民求救，依然挺身而出，成為災區英雄，合力將1名雙腿無力的老婦人從1樓抬上2樓避難。在險境中展現人性光輝，令人動容！TVBS新聞網 ・ 34 分鐘前
一樓淹水「阿嬤腳無力」 正義哥涉水現身助脫困
宜蘭冬山鄉昨（11）日也傳出嚴重積水災情，其中一戶人家還有行動不便的高齡阿嬤，來不及爬上二樓受困，沒想到這時卻出現一群帶著泳圈的正義哥，合力將阿嬤抬上二樓脫困，讓網友直呼感動。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
蘇澳慘淹「台灣颱風論壇」執行長家裡也泡水照片曝 感嘆重演15年前惡夢
鳳凰颱風雖暴風圈已碰觸陸地，但速度持續減緩，仍遲遲未登陸，極有可能在此之前就先減弱為熱低壓，但其外圍環流與東北季風產生的共伴效應為東北部地區帶來猛烈降雨，其中宜蘭兩日累積雨量破千，多地淹水，尤其蘇澳特別嚴重，就連台灣颱風論壇執行長陳柏宏家中也遭殃，整個1樓泡在水裡，感嘆重演15年前梅姬颱風惡夢。中時新聞網 ・ 8 小時前
蘇澳大淹水！隧道、道路、市區情況慘 住家變泳池
蘇澳大淹水！隧道、道路、市區情況慘 住家變泳池EBC東森新聞 ・ 9 小時前
宜蘭淹水慘況！兩棲突擊車「輾過民眾泡水車」 車頂凹陷慘變廢鐵
國軍迅速出動AAV7兩棲突擊車及橡皮艇進行救援，但意外事件也隨之發生。有民眾因車輛泡水拋錨停在路中央，疑在救災過程中被行駛的突擊車輾過，車頂凹陷、擋風玻璃碎裂，整台車幾乎變成廢鐵。車主無奈表示，當時水深接近一樓高度，夜晚能見度差，加上當地未出動怪手，現場留下...CTWANT ・ 4 小時前
就像15年前的梅姬！蘇澳暴雨成災「1樓全泡水」車已滅頂…居民倉皇逃難畫面曝
受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區自昨（11）日傍晚起風雨不斷，短時間內降下驚人雨量，多地災情不斷傳出，蘇澳鎮更因暴雨成災，全鎮多處嚴重淹水，軍警消緊急動員救援，更有許多蘇澳現場畫面可見，泥水幾乎已將1樓住家、店鋪滅頂。鏡報 ・ 5 小時前
討免錢飯吃被拒！台中男「餓到抓狂」砸店丟菜刀釀4傷…超失控畫面曝光
台中東區一家自助餐店驚傳砸店衝突，一名36歲楊姓男子因肚子餓，跑到店家要求吃免錢飯，遭店員拒絕後竟惱羞成怒，不斷辱罵店員沒有同理心，其他客人見狀上前勸阻，怎料楊男竟當場爆走，不但毆打客人、店員，還掀翻店內盛菜的餐盤搞破壞，最終被依傷害、毀損等現行犯逮捕，移送地檢署偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
業者直接對雞隻噴藥？羽毛「芬普尼」超標27倍 先罰12萬再送檢方偵辦
彰化縣政府連日複檢「芬普尼」殘毒蛋雞場，在雞蛋、羽毛與代謝物再度檢出「芬普尼」，尤其是羽毛殘留量超標高達27倍；縣府農業處高度質疑業者涉嫌隱匿不當使用「違規藥劑」，除先行開罰12萬罰鍰，並移送檢方指揮中廣新聞網 ・ 2 小時前
台中有「結界」無雲層？台中氣象站：颱風逐漸北上 中部降雨機率增加
台中市有「結界」？11日有網友指晚上11點鳳凰颱風雷達回波圖，北東及南部都有雲層，只有中部一片空白，直呼台中結界再現，對此，台中氣象站解釋，北邊、東部主要雲系是來自東北季風及颱風外圍共伴的影響，南部主要雲系是來自颱風外圍的雲系影響，這樣看起來好像北邊及東部及南部都有雲，只有中部沒有雲，但颱風逐漸北上自由時報 ・ 4 小時前
超大豪雨蘇澳淨水場受損 宜蘭縣萬餘戶停水、4千多戶停電
鳳凰颱風造成宜蘭地區降下超大豪雨，除在各地傳出災情，也造成蘇澳、五結與羅東4814戶停電；另，強降雨造成蘇澳淨水場的機電控制盤淹水，抽水機設備無法正常運作，有1萬5千多戶停水，另有1萬8千多戶降壓。宜蘭雨勢驚人，南澳東澳嶺10、11日累積雨量破1000毫米，冬山鄉、蘇澳鎮都破800毫米，三星、羅東超自由時報 ・ 9 小時前
「鳳凰」逼近！2地防大雨致災 下周二創入秋最低溫
颱風「鳳凰」逼近，氣象專家吳德榮指出，今(11)日「鳳凰」外圍環流受地形抬升，迎風面北部山區及東半部應防大量降雨致災；13日鳳凰持續減弱遠離，北部仍有局部雨勢，其他地區好轉。另外，提醒17日入秋後最強...華視 ・ 1 天前
宜蘭釣蝦場水淹腳踝 釣客續釣 網笑：沉浸式釣蝦
鳳凰颱風挾豪雨炸宜蘭，各地淹水慘況頻傳，有民眾不畏水淹腳踝繼續釣蝦、享用美食，也有大學生直接在路上徒手抓魚，苦中作樂。桌上擺著滿滿佳餚，一群男子開心聊天，不過仔細一看，怎麼好像哪裡怪怪的，穿著拖鞋的腳...華視 ・ 5 小時前