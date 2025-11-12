暴雨炸蘇澳！一樓遭淹沒「家具水上漂浮」如諾亞方舟

鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應，帶來超大豪雨狂襲宜蘭，蘇澳市區昨晚傳出嚴重淹水災情，有網友PO出外婆家淹水的畫面，指出家中一樓客廳全被淹沒，讓他相當無奈。

宜蘭蘇澳淹水災情嚴重。（圖／Threads網友@peijhen948 提供）

有網友在Threads發文PO出畫面，表示他打開監視器看一下宜蘭外婆家狀況，一樓客廳竟全被淹，家具各種雜物全都泡在水裡「是要演諾亞方舟嗎」，讓他無奈直呼「要回去當鏟子超人了」。

該網友指出，外婆因為沒有行動能力，在看護跟家人協助移到二樓了，不過目前已經斷電看不到即時狀況，讓他感到很無奈又心急。

消防隊員協助蘇澳居民搭上橡皮艇撤離。（圖／宜蘭縣消防局提供）

此外，還有網友表示，他位在蘇澳的老家一樓同樣被淹沒，甚至快淹到二樓，救難人員緊急開橡皮艇將他的母親撤離，但因父親行動不方便，加上家中還有兩隻貓，所以他和父親只能先留在原地。

據悉，昨晚宜蘭蘇澳市區淹水災情嚴重，軍方立刻出動AAV7兩棲突擊車前往救援，協助受困2樓的民眾移動至安全場所，不少民眾也紛紛在社群平台PO出淹水慘況，市區街道幾乎泡在水中，一片汪洋畫面令人怵目驚心。

軍方出動AAV7兩棲突擊車前往救援。（圖／民眾提供）

宜蘭蘇澳大淹水車子都快滅頂。（圖／民眾提供）

