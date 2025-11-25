暴雨特報！！RAIN跨海霸氣允諾台粉！睽違20年約定歌迷：「1/17 台北小巨蛋見」

RAIN睽違20年二度攻蛋。（大步整合行銷提供）

亞洲韓流天王RAIN重磅宣布將於2026年1月17日於台北小巨蛋舉辦2026 RAIN CONCERT - TAIPEI，隨著此次新巡迴即將於本周在美國紐約(11/23)、洛杉磯(11/26)、亞特蘭大(11/29)三大城市啟航，加上台北站演唱會門票也將於11/30早上11:30啟售。RAIN表示「距離上次已經隔了20年了，終於要在2026年1月17日帶著2026 RAIN CONCERT - TAIPEI重返台北小巨蛋！

心心念念台迷的RAIN特別在百忙中越洋捎來「告白信」影片，不僅開場就以字正腔圓的中文說出「大家好，我是Rain！」瞬間拉近與粉絲的距離，更以深情告白作為開場白表示：真的非常感動，也真心感謝這麼久以來一直等待我的台北粉絲們。」藉此向等待許久的歌迷傳達真摯感謝，並霸氣允諾：「我會把這20年的熱情跟能量，全部注入在2026 RAIN CONCERT - TAIPEI 裡，希望大家多多支持！」

在影片中RAIN更發出「雨粉召集令」，以一句”Let’s make it rain together！”做為號召，約定粉絲：「我們就1月17日在台北小巨蛋見囉！到時候見！」如此貼心又誠意滿滿的跨海告白，讓粉絲瞬間心臟爆擊，期待值直接拉好拉滿，也讓RAIN這場暌違多年的台北重返舞台更具話題與想像空間。