暴雨狂灌宜蘭蘇澳釀災 氣象粉專：和15年前梅姬共伴降雨劇本「一模一樣」

鳳凰颱風逐漸接近台灣，雖然強度持續減弱，不過外圍環流和東北季風共伴效應，導致宜蘭降下致災性暴雨，短短兩天半的時間，宜蘭東澳嶺雨量就突破1千毫米，釀成嚴重水患。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這樣的劇本和15年前梅姬颱風共伴降雨，可說是一模一樣。

受到颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳連日降下暴雨，街道淹水深度達腰部以上、低窪地區甚至淹到1層樓高，就連「台灣颱風論壇｜天氣特急」其中一名住在當地的小編也難逃水患，一樓家具全數浸泡在水中。宜蘭縣消防局緊急動員，全力投入淹水地區救災及受困民眾疏散撤離，代理縣長林茂盛坐鎮應變中心全程指揮，截至今日（11/12）上午5時止，共計救出89人、協助139人避難撤離（含垂直避難）。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過去兩天半宜蘭東澳嶺雨量破千毫米，這也是流經蘇澳的白米溪上游強勁的水流挾帶泥沙，且正逢接近滿潮時間，直接癱瘓蘇澳市區排水系統，使市區內積水無法排出甚至溢流，導致嚴重水患。

粉專表示，平地冬山達967毫米、蘇澳774毫米、羅東769毫米，這樣的劇本跟15年前的梅姬颱風共伴降雨可說是一模一樣，「也是因為那一次颱風，讓柏小編開始認真投入颱風論壇經營，不再只是玩玩而已。」

