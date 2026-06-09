暴雨狂灌！高雄單日雨量逼近300毫米 中南部豪雨恐持續至下週

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南部雨勢還要延續至下週。（取自氣象署）



受到滯留鋒面及西南氣流影響，雨勢從北台灣逐漸轉移至南部，局部地區可能出現豪雨等級，根據氣象署統計，高雄地區累計雨量約300毫米，明天起北部、東北部的雨勢趨緩，但中、南部可能還會延續至下週。

根據氣象署統計，今天累計雨量前20名集中在高雄、台中地區，其中高雄單日累積雨量達286.5毫米、台中有5處地區超過200毫米、嘉義及彰化約180至200毫米。

● 286.5 mm 高雄市六龜

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● 221.0 mm 台中市雪山橋

● 209.0 mm 台中市大雪山

● 204.0 mm 台中市大雪山埡口

● 203.0 mm 台中市水利署雪嶺

● 200.5 mm 高雄市甲仙

● 200.5 mm 台中市雪嶺

● 199.0 mm 嘉義縣二萬坪

● 198.0 mm 台中市鞍馬山工作站

● 190.0 mm 高雄市新發國小

● 183.5 mm 台中市稍來

● 182.5 mm 彰化縣埔心

● 182.5 mm 高雄市小關山

● 175.0 mm 高雄市多納林道

● 175.0 mm 屏東縣大漢山

● 173.5 mm 苗栗縣國三N149K

● 171.5 mm 高雄市南天池

● 169.5 mm 彰化縣竹塘

● 169.5 mm 桃園市中大臨海站

● 169.0 mm 苗栗縣八甲