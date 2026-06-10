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即時中心／温芸萱報導

近日全台持續降下強降雨，山區路況尤其受影響。台北市北投分局今（10）日上午9時30分許接獲報案，指紗帽路18號前有路樹疑因雨勢過大不堪負荷而倒塌。警方到場立即管制交通並通報公園路燈處派員清除倒樹。工程人員鋸除樹幹清理路面，約10時13分恢復雙向通行，無人傷亡及車輛損壞。警方提醒，雨天山區路段應注意落石與路樹倒塌風險，減速慢行並提高警覺。

路樹突倒壓路面 北投紗帽路一度封閉搶通

警方獲報後立即趕赴現場，只見整棵路樹橫躺路面，枝幹散開、泥水混雜，幾乎佔據整個車道，通行受阻，現場僅能暫時封閉雙向交通，員警同步拉起警戒線並指揮車流改道，以避免意外發生。

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轄區公園派出所隨即通報公園路燈管理處派員搶修清理，工程人員到場後鋸除枝幹、搬運樹體，路面逐步恢復空間。約在10時13分完成清除作業，交通順利恢復雙向通行，所幸過程中未造成人員受傷或車輛損壞。

北投分局也提醒，近期降雨頻繁、山區土壤鬆動，行經相關路段應放慢車速、注意落枝與倒木風險，以確保行車安全。

快新聞／暴雨狂炸北市！北投山區路樹倒塌橫躺「整條路封死」

工程人員到場後鋸除枝幹、搬運樹體。（圖／民視新聞翻攝）

快新聞／暴雨狂炸北市！北投山區路樹倒塌橫躺「整條路封死」

警方到場立即管制交通並通報公園路燈處派員清除倒樹。（圖／民視新聞翻攝）

原文出處：快新聞／暴雨狂炸北市！北投山區路樹倒塌橫躺「整條路封死」

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