暴雨狂炸台中！盧秀燕曬「出訪德國照」遭網灌爆

政治中心／綜合報導

全台受滯留鋒面及西南風影響，各地有短延時強降雨發生機率，其中台中市暴雨更是下不停。然而，台中市長盧秀燕卻在臉書曬出出訪德國柏林的照片以及心得，引發台中市民的不滿，紛紛灌爆留言區開嗆：「好意思丟下市政，跑去畢業旅行？」。





暴雨狂炸台中一整夜！盧秀燕「訪歐笑開懷」狂曬照…網灌爆臉書：畢旅好玩嗎

盧秀燕出訪歐洲後第一篇貼文便是曬參訪心得。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）





台中市連夜暴雨，氣象署預估今（10）日台中仍有明顯降雨。然而身為市長的盧秀燕，卻在6日出發前往歐洲，出訪德國、捷克及奧地利10天。抵達歐洲後的第一篇貼文竟是發出參訪心得，盧秀燕在內文中表示，「這次出訪，不只是城市交流，更希望為台中尋找更多國際合作機會，讓世界看見台中，也把世界的成功經驗帶回台中」。更稱「城市外交不是一次拜訪，而是為城市的未來鋪路。每一步交流，都是為台中的下一步累積更多機會」。

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暴雨狂炸台中一整夜！盧秀燕「訪歐笑開懷」狂曬照…網灌爆臉書：畢旅好玩嗎

盧秀燕第二篇貼文也並不是關心台中情況，而是關心新竹氣爆，點燃台中市民怒火。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）





第二篇貼文也並不是關心自家台中情況，而是先關心新竹便當店氣爆事件，她透露已與新竹市長高虹安通完電話，「表達台中市最深切的關懷與慰問」。貼文曝光後，讓台中市民氣炸鍋，紛紛湧入留言區怒嗆「和去年徐X蔚一樣 縣市出事了卻出國玩」、「畢旅好玩嗎？」、「台中都廚餘湖垃圾山要交流什麼？」、「咕嚕咕嚕咕嚕」、「自家出事都沒在關心耶！」、「可以關心你所管轄的台中市嗎？還是台中是歸中央管？台中都管不好了還去關心到別縣市」、「那誰來關心我們台中」、「台中都沒那麼認真」、「2028起手式開始了」。





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