暴雨狂炸鞋襪還是乾的！一票人激推這牌防水神鞋

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近期梅雨鋒面發威，多個地區都出現大雨，讓通勤族相當困擾。（趙雙傑攝）

近期梅雨鋒面發威，各地降雨不斷，不少通勤族都面臨鞋襪濕透的困擾，就有網友在社群抱怨，暴雨狂灌後，許多只標榜防潑水的鞋子都撐不了考驗，急需內行人建議真正的防水鞋款，瞬間引發不少網友共鳴，貼文也湧入大票人推薦，其中一鞋牌堪稱人氣王，多數人都稱讚穿過後就很難變心。

有網友在Threads上發文說，有什麼好看但又能防水的鞋子，抱怨下雨除了淋濕之外，踩到水也容易讓弄髒鞋身；亦有人附和說即便買防水鞋，很多款式也只訴求防潑水，對於超強大雨根本沒用，尤其低筒設計，「高機率水還是會從腳踝進去」，踩到磁磚或水溝蓋更慘，讓他只能先穿拖鞋，直到進入公司再換布鞋，網友見狀後紛紛整理實用防水鞋款，掀起討論熱潮。

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salomon被不少網友點名防水鞋非常耐穿。（salomon提供／朱世凱台北傳真）

不少人紛紛點名salomon，「索羅門XT-6 Gore-TEX大推，外觀好看外，防水也很有感，走在路上不怕會突然滑一下」、「salomon XT-6真的可以準備一雙，涵蓋90％搭配需求」、「推salomon超讚」、「每次雨天就是選索羅門來穿，整天下來還是很乾爽」、「我每次出國都會多帶一雙XT-6，穿過回不去」；不過也有人說因為防水關係，腳感都會悶悶的，穿完都要擔心鞋裡可能有異味。

此外，也有人推薦Timberland防水鞋，稱讚暴雨淹水穿出門，雙腳也完全沒濕而且價格也不貴；HOKA Kaha 3 Goretex鞋款同樣備受青睞，被評為輕盈又防水，可惜單價較高。

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