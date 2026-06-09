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即時中心／綜合報導

受滯留鋒面及西南風影響，中央氣象署指出，今（10）日仍有短延時強降雨，易有中小尺度對流系統伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風；中南部地區與東部、東南部山區不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，山區累積雨量仍可能達到豪雨等級以上，低窪地區應慎防積淹水現象，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨，外出應特別注意安全。

鋒面遠離時間曝光

氣象署指出，明（11）日下半天起隨著鋒面逐漸南移，各地降雨將稍微趨緩。氣溫方面，預測今日台灣北部及東半部高溫約25至29度，中南部約30度左右；各地低溫約23至25度。

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離島天氣方面，澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，25至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，22至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，21至26度。

幾縣市遇強風

鋒面及西南風影響，苗栗至嘉義、台東、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖局部有平均風6級以上或陣風8級以上強風，戶外活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日滯留鋒面及西南氣流影響，環境風場為東北風，受降雨洗除作用影響，全台擴散條件佳；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

快新聞／暴雨狂炸！中南部防「豪雨級以上」強降雨 鋒面遠離時間曝

全台防短延時強降雨。（圖／氣象署提供）

原文出處：快新聞／暴雨狂炸！中南部防「豪雨級以上」強降雨 鋒面遠離時間曝

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