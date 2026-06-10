暴雨狂炸「全台大進補」！南部猛灌「這水庫超慘竟0%」
生活中心／綜合報導
梅雨鋒面持續為全台帶來豐沛雨量，水利署統計，自6月4日至9日止，全台水庫預估進帳超過2億噸水量，南部主要水庫也明顯受惠，曾文－烏山頭水庫系統預估增加約4300萬噸蓄水量，不過根據最新水情資料顯示，全台仍有多座水庫蓄水率偏低，其中高雄阿公店水庫仍維持0%蓄水率，成為全台唯一顯示「見底」的水庫，引發關注。
根據最新水情資料，高雄阿公店水庫蓄水率仍維持0%，是全台唯一顯示掛零的水庫。（圖／翻攝自@台灣水庫即時水情）
根據「台灣水庫即時水情」10日上午最新資料，截至上午7時，阿公店水庫蓄水率仍為0%，有效蓄水量顯示為0萬立方公尺，與前一天相比再下降0.09%。儘管近期南部降雨明顯增加，但阿公店水庫數字依舊沒有變化，與其他受惠於梅雨進補的南部水庫形成強烈對比。
事實上，阿公店水庫採取「空庫防淤運轉」，汛期前後會刻意排空庫區，因此0%不代表缺水危機。（圖／民視資料照）
不過阿公店水庫蓄水率掛零，並不代表高雄面臨缺水危機。事實上，阿公店水庫是全台少數採取「空庫防淤運轉」的水庫，每年汛期前後都會刻意將庫區排空，以增加防洪能力並降低淤積影響，因此經常出現蓄水率接近0%甚至掛零的情況，與一般供水型水庫的運作模式不同。
從最新統計來看，全台目前仍有8座水庫蓄水率低於40%，包括白河水庫13.3%、曾文水庫15.9%、烏山頭水庫18.4%、蘭潭水庫20.4%、石岡壩22.4%、仁義潭水庫31.6%、霧社水庫33%及湖山水庫34.8%。其中曾文與烏山頭雖仍處低檔，但已較先前逐步回升。
目前全台仍有白河、曾文、烏山頭及蘭潭等4座水庫蓄水率低於兩成，其中白河水庫僅13.3%。（圖／民視資料照）
另一方面，北部水庫蓄水情況則相當樂觀，寶山水庫蓄水率達100%，寶山第二水庫99.9%，新山水庫97.7%，永和山水庫90.6%；德基水庫也有89.5%，石門水庫則回升至72.1%，顯示這波梅雨鋒面確實替全台多數水庫帶來顯著補注。
水利署表示，此波降雨預估可為全台水庫增加約2.17億噸蓄水量，目前已入庫超過1.2億噸，其中北部、中部及南部主要集水區皆有明顯進帳。對於南部水情評估，也已從先前的「不樂觀但穩定」調整為「審慎樂觀」，後續仍須觀察梅雨與颱風季降雨情形，才能進一步改善長期偏乾的水情狀況。
原文出處：暴雨狂炸「全台大進補」！南部猛灌「這水庫超慘竟0%」背後真相曝光
更多民視新聞報導
全台狂降雨「曾文水庫進帳曝」！水利署揭「安全蓄水量」可撐到6月底
低壓+鋒面夾擊「狂雨開炸」！滯留鋒領水彈「西部紫爆」猛下到這時
雨彈狂轟「高峰期來了」！專頁揭「3大地區皮繃緊」：風險很高
其他人也在看
TPBL》5年3500萬合約到期面臨抉擇 高國豪鬆口想旅外：日本B.LEAGUE是理想舞台
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與球隊的5年、3500萬合約將於本季結束後到期，近期頻頻傳出可能挑戰海外聯賽
還沒解渴？全台4水庫蓄水率跌破2成 這水庫竟0%見底了
近幾日梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」。目前全台有9座水庫蓄水量未達40％，其中1座水庫蓄水量為0%，不過新竹寶山水庫蓄水量達100%。
梅雨估全台水庫進帳3.7億噸 烏山頭蓄水率重回兩成
梅雨帶來連日大雨，據水利署統計，4日上午7時至10日下午3時，此波降雨可提供全台主要水庫約3.7億噸水量，約2億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過1.3億噸，烏山頭水庫蓄水率更時隔15天站回2成，預估可持續回升。
美股還能做多嗎？陳鳳馨細數費城半導體指數暴跌5大兇手 預言下一波走勢
費城半導體指數5日重挫10.3%，創下2020年3月以來單日最大跌幅，引發全球投資人高度關注。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《東南西北龍鳳配》中指出，造成此次美股大幅修正的原因包括：美國就業數據亮麗引發升息疑慮、博通財報不如預期、科技巨頭開始印股票募資、三大IPO即將上市，以及美股產生窄頻效應。這一波修正並非多頭結束，而是短期擠槓桿的過程。陳鳳馨：人工智......
CPI數據+科技股走低！費半跌328點 台指期夜盤暫跌270點
受美國與伊朗緊張關係升溫，加上科技股拋售潮未解及美國5月消費者物價指數（CPI）公布，四大指數盤中仍跌，截稿前，費城半導體指數跌328.54點，台指期夜盤則跌270點。
台股跌完又漲戲碼重演？美國CPI開獎「夜盤瞬間翻紅」 專家：就等川普TACO了
美國勞工統計局今（10）日公布5月消費者物價指數（CPI），年增率4.2%，創下2023年4月以來最大漲幅，但仍符合市場預期，也讓台股夜盤瞬間翻漲。對此，財經作家狄驤指出，市場先喘口氣，「剩下就是看川普何時TACO，以及市場順利消化AI鬼故事。」美國5月CPI年增4.2%，重返4字頭，年增率超過4月的3.8%，創下逾3年來的新高；另外，剔除食品和能源的核心C......
民進黨為何緊咬殷瑋？他解析藍營打沈伯洋有相同戰法：綠營策略沒多高深
近期台北市長蔣萬安被指在議會答詢和受訪時，需要北市研考會主委殷瑋提供即時講稿，引發討論。對此，國民黨台北市議員參選人賴苡任在網路節目《52直播間》中表示，民進黨鎖定殷瑋展開攻勢，想顯示蔣萬安的無能，如同賴苡任鎖定民進黨立委吳思瑤，襯托出民進黨台北市長參選人沈伯洋一竅不通，民進黨此舉反而讓殷瑋賺到聲量。賴苡任說明，此次台北市長選戰民進黨的策略很明確，就是讓吳思......
上游持續降雨補水 曾文水庫灌進1座烏山頭水庫
國內規模最大的曾文水庫，原本蓄水率已低於9.5％，受低氣壓、西南風與滯留鋒面等影響，集水區從本月4日起持續降雨迄今，上游逕流不斷湧入，預估累計可望挹注逾7800萬立方米，相當於1座烏山頭水庫的容量，有效進補水情。水利署南區水資源分署統計，從4日到今晨，曾文水庫集水區的累積降雨已超過301毫米，顯見上
17歲黃仁勳靠這招追到老婆！超狂「學霸追愛密技」：保證妳這科拿全A
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期登上南韓人氣節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，難得與妻子洛麗（Lori Mills）及一雙兒女同台亮相。在這場備受矚目的訪談中，黃仁勳不僅分享了經營科技帝國的觀點，更罕見地揭露了他與妻子長達 40 年的甜蜜愛情史，以及他令人莞爾的極簡生活哲學，展現出與以往公眾形象截然不同的親民與深情。
台股「殺無赦」主因曝！專家揭週四是關鍵 看好這檔有望重返榮耀
台股10日遭遇沉重賣壓襲擊，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，創下史上第6大跌點。市場普遍將下跌原因歸咎於美國將公布消費者物價指數（CPI），然永誠國際投顧分析師李蜀芳直言，10日出現「殺無赦」行情，「不需為下跌找理由」，因CPI將公布是早就知道的事，下跌在於台股近期籌碼面出現問題、資金過度集中與投機，導致多殺多連鎖效應爆發，明（11日）將會是關鍵。
川普對伊朗發出強硬警告：若未達成和平協議將發動猛烈攻擊
美國總統川普於週三在白宮向媒體表示，若無法與伊朗達成最終和平協議，美國將對其發動「非常猛烈」的攻擊。川普強調，美軍已準備好恢復轟炸行動，並重申希望達成一份具有實質意義且有效的協議。
揭淡江大橋疏失遭網軍猛攻28天 台派網紅嘆：陳世凱恐重演「一屍五命敗票王」
淡江大橋通車後爭議不斷，先是機車道寬度備受質疑，後又有擋風牆螺絲竟能被徒手擰下，交通部更多次槓上質疑施工完整度或安全性的網紅與團體。揭開淡江大橋議題的網紅「火花羅」表示，事後他和友人遭受連續28日網軍攻擊，他自認是台派，也沒有針對任何政黨，甚至事前他還曾傳訊提醒民進黨幹部此事，「本來不會鬧大的事情，就是給你們鬧大，然後搞到現在大家都知道，5月12日是（交通......
SpaceX上市倒數 史上最大IPO藏中美角力？唐湘龍示警：恐成AI派對熄燈號
馬斯克旗下的太空探索技術公司SpaceX預計於12日正式掛牌上市，募資規模約750億美元，引發全球投資人高度關注。對此，資深媒體人唐湘龍在網路節目《東南西北龍鳳配》中表示，SpaceX的上市成為AI瘋狂派對熄燈警示的可能性存在，從過去IPO的經驗來看，短時間內都可能出現落後大盤甚至回檔修正的情況，投資人應保持警覺，不要低估。拒收中港資金 SpaceX成中美科......
梅雨終發威！曾文水庫大進補7800萬噸 仁義潭蓄水重返3成
受滯留鋒面與西南氣流雙重影響，嘉義地區4日起迎來連續降雨，截至今（10日）上午，曾文水庫集水區累計降雨量301.3毫米，預計可挹注7800萬噸，目前以6月9日的進水量1393萬噸為單日最高。仁義潭水源區八掌溪流域降雨量354毫米，單日進水量最高也是6月9日為162萬噸，最高引水量約為每秒25噸。
中國科學家於印度洋發現全球最大「鯨落」墳場 規模驚人登國際期刊
中國科學家近日在印度洋（Indian Ocean）深海處，發現了目前全球已知規模最大的「鯨魚墳場」。這項研究週三發表於國際權威期刊《自然》（Nature），揭示了古代鯨魚遺骸如何支撐起龐大的深海生態系統，其壯觀程度令研究團隊感到震驚。
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
先進製程根留台灣 台積電南科再擴廠
全球瘋搶台積電之際，台灣又替自己留下一張王牌！台積電與台南市政府完成南科特定區A區塊地上權簽約，22筆產業用地作為擴廠基地。隨著2奈米時代來臨，這筆土地開發案，被視為台積電持續加碼南科、先進製程根留台灣的重要訊號。 台積電在南科的版圖，再向…
元大看盤室／台股重挫1478點史上第六大！今晚美CPI是救世主還是最後一擊？
財經中心／綜合報導台股週三上演大怒神行情，加權指數重挫1478點、跌幅3.31%，收在43225點，創下史上第六大跌點，盤後成交量更衝上1.39兆元，市場恐慌氣氛濃厚。外資再度狂砍935億元，寫下史上第八大賣超紀錄，連五賣不停手；
軍公教溢扣退休金少退2年 陳昭姿批扭曲法律：民進黨不想幹就自行解釋？
立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案，但退多少溢扣退休金卻成為焦點。民眾黨立委陳昭姿於臉書發文指出，銓敘部8、9日陸續發出公文，只願意補發2025年12月28至2026年7月31日差額，自行扭曲法律，不願補發2024年與2025年溢扣的退休金差額。銓敘部可以這樣扭曲法律嗎？民進黨可以想幹就幹，不想幹就自行解釋？有多少人直接享受經濟成長紅利？陳昭姿：......
神山變金山?傳銀行倒掛利率搶台積電3兆存款 央行也盯上
財經中心／葉為襄、宮仲毅 台北報導護國神山台積電不僅營收獲利高，現在因為滿手現金，光是在銀行存款就有三兆多元，也成為銀行拆款的對象，傳出有銀行向台積電招手，祭出存款利率比放款利率高的「倒掛」現象，讓央行總裁楊金龍都說，很納悶！