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生活中心／綜合報導



梅雨鋒面持續為全台帶來豐沛雨量，水利署統計，自6月4日至9日止，全台水庫預估進帳超過2億噸水量，南部主要水庫也明顯受惠，曾文－烏山頭水庫系統預估增加約4300萬噸蓄水量，不過根據最新水情資料顯示，全台仍有多座水庫蓄水率偏低，其中高雄阿公店水庫仍維持0%蓄水率，成為全台唯一顯示「見底」的水庫，引發關注。





暴雨狂炸「全台大進補」！南部猛灌「這水庫超慘竟0%」背後真相曝光

根據最新水情資料，高雄阿公店水庫蓄水率仍維持0%，是全台唯一顯示掛零的水庫。（圖／翻攝自@台灣水庫即時水情）

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根據「台灣水庫即時水情」10日上午最新資料，截至上午7時，阿公店水庫蓄水率仍為0%，有效蓄水量顯示為0萬立方公尺，與前一天相比再下降0.09%。儘管近期南部降雨明顯增加，但阿公店水庫數字依舊沒有變化，與其他受惠於梅雨進補的南部水庫形成強烈對比。

暴雨狂炸「全台大進補」！南部猛灌「這水庫超慘竟0%」背後真相曝光

事實上，阿公店水庫採取「空庫防淤運轉」，汛期前後會刻意排空庫區，因此0%不代表缺水危機。（圖／民視資料照）





不過阿公店水庫蓄水率掛零，並不代表高雄面臨缺水危機。事實上，阿公店水庫是全台少數採取「空庫防淤運轉」的水庫，每年汛期前後都會刻意將庫區排空，以增加防洪能力並降低淤積影響，因此經常出現蓄水率接近0%甚至掛零的情況，與一般供水型水庫的運作模式不同。

從最新統計來看，全台目前仍有8座水庫蓄水率低於40%，包括白河水庫13.3%、曾文水庫15.9%、烏山頭水庫18.4%、蘭潭水庫20.4%、石岡壩22.4%、仁義潭水庫31.6%、霧社水庫33%及湖山水庫34.8%。其中曾文與烏山頭雖仍處低檔，但已較先前逐步回升。

暴雨狂炸「全台大進補」！南部猛灌「這水庫超慘竟0%」背後真相曝光

目前全台仍有白河、曾文、烏山頭及蘭潭等4座水庫蓄水率低於兩成，其中白河水庫僅13.3%。（圖／民視資料照）

另一方面，北部水庫蓄水情況則相當樂觀，寶山水庫蓄水率達100%，寶山第二水庫99.9%，新山水庫97.7%，永和山水庫90.6%；德基水庫也有89.5%，石門水庫則回升至72.1%，顯示這波梅雨鋒面確實替全台多數水庫帶來顯著補注。

水利署表示，此波降雨預估可為全台水庫增加約2.17億噸蓄水量，目前已入庫超過1.2億噸，其中北部、中部及南部主要集水區皆有明顯進帳。對於南部水情評估，也已從先前的「不樂觀但穩定」調整為「審慎樂觀」，後續仍須觀察梅雨與颱風季降雨情形，才能進一步改善長期偏乾的水情狀況。

原文出處：暴雨狂炸「全台大進補」！南部猛灌「這水庫超慘竟0%」背後真相曝光

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