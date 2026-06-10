暴雨狂炸！屏東春日鄉士文村「下午起停班停課」
屏東縣近日受西南氣流影響，連日降下豪大雨，各地山區及低窪地區陸續傳出積淹水狀況。雖然10日全縣原維持正常上班、上課，但受到持續降雨影響，春日鄉士文村傳出土石坍方跡象，屏東縣政府稍早公告，士文村下午停止上班、停止上課，以維護居民安全。
屏東縣政府表示，接獲春日鄉公所通報指出，受到暴雨影響，士文村出現部分路段土石坍方跡象，已影響當地通行安全。考量後續降雨可能持續，為確保居民生命財產安全，依據相關規定宣布士文村於今日下午停止上班、停止上課。
縣府提醒，近日屏東山區累積雨量可觀，土壤含水量已接近飽和，民眾應避免前往山區、溪流及邊坡等高風險地區活動，並隨時留意氣象資訊及地方政府發布的最新防災訊息，以確保自身安全。
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