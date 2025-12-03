暴雨誘女師回家換衣！竟壓上床「硬插兩次」 噁保全喊：連老天都在幫我

（社會中心／綜合報導）美容科系畢業、現任保全的陳姓男子，6年前曾因性侵女網友遭判刑，雖與被害人和解並獲緩刑，但緩刑期間他又再度犯下性侵重罪。這次，他與一名任教的女網友見面，先以「大雨淋濕衣服」為由要求女師陪同返家，隨後竟在租屋處強行性侵兩次。士林地院原依兩次犯行各判刑，應執行4年10月，高院審理後認定屬「一罪一罰」，改判4年6月。若最終定讞，他前案緩刑也將被撤銷，兩案都得入獄執行。

判決書顯示，陳男於2019年間曾以「見面聊天」為名，邀約另一名女網友後把人載往摩鐵，在對方激烈反抗下仍強行以床單綑綁雙手並性侵。由於陳男當時坦承犯行並賠償，被法院以2年徒刑、5年緩刑輕判處理。

廣告 廣告

示意圖／美容科系畢業、現任保全的陳姓男子，6年前曾因性侵女網友遭判刑，雖與被害人和解並獲緩刑，但緩刑期間他又再度犯下性侵重罪。（擷取自 免費圖庫freepik）

然而在緩刑期間，他又透過交友軟體「goodnight」結識一名擔任教師的女網友。2022年11月雙方相約於台北士林某百貨公司用餐後，陳男佯稱大雨淋濕，希望女師陪他回家更換衣服再送她返家，女師擔心對方受寒便答應同行。

豈料返家後，陳男立刻露出真面目，甚至自豪說出「天時、地利、人和，老天都在幫我」，強調之前的友善舉止都是「演的」。他無視女師不斷要求離開，以身材優勢壓制，先後兩度性侵得逞。

事後女師受創深重，自責又害怕，質疑「我只是把他當朋友，為何會遭遇這種事？」陳男事後也沒有任何道歉，甚至語氣輕浮，讓女師最終決定報警，擔心「不報案就會有下一個受害者」。

一審審理時，陳男始終否認犯行，雖表示願意賠償、卻拒不認罪，還在庭上強調自己「有幸福的女友與主管」。女師代理律師反擊，傷害是被害人得終身承受，不是以一句道歉就能撫平。士林地院最終依兩次強制性交罪，各判3年10月，合併應執行4年10月。

陳男不服再提上訴，高院審酌案情後指出，陳男在短時間、同一地點、藉相同脈絡強迫女師，兩次犯行屬「密切接續」，並非獨立犯行，從一罪論處。高院因此維持有罪，但改判為4年6月徒刑。全案仍可上訴。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！

更多引新聞報導

H罩杯女神九份散步！豐滿上圍全現形 網傻：這兩粒手抓不住

清潔員送32元電鍋遭判貪污 「食安英雄」前檢察官：我會判無罪

