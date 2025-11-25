暴雨車禍戲太狠！八點檔女星「裙子黏腿」驚險走光 對戲男星全目睹

記者宋亭誼／台北報導

八點檔《寶島西米樂 傳承》中在盧彥澤飾演的「中和」分手何宜珊飾演的「春燕」後，原本穩定的感情線全面「大風吹」引發觀眾熱議。中和隨即迎娶海珍（蔡祥飾），春燕則在大川（王盈凱飾）車禍失明後，心疼對方的真心付出，點頭答應他的求婚。

王盈凱躺地大雨灌進口鼻，差點被嗆到。（圖／台視提供）

劇情中大川為了尋找因分手而失聯的春燕，在大雨中遭遇車禍，最終因傷勢導致失明，成為近期最虐心橋段。這場戲雨大到像颱風天，原來是劇組特別調來兩輛灑水車，打造「暴雨等級」的效果。王盈凱回憶，被撞倒後只能平躺在地、任由大雨傾瀉：「水一直往鼻子和嘴裡灌，真的快被嗆到。」

何宜珊劇中失戀拍了整個晚上。（圖／台視提供）

何宜珊也心疼表示：「雨大到我眼睛都快張不開了，大凱躺在那裡，應該七孔都進水了吧。」當天雨戲拍了一遍又一遍，何宜珊即使裹著浴巾休息，全身仍不停往下滴水，她說：「水一直順著腳流，好像有蟲在爬，癢到不行。」

而大雨讓拍攝動作更加困難，何宜珊透露裙子因為雨水黏在腿上，拍到一半差點走光，她表示：「有一幕是大凱扶我起來，結果裙子黏住，差點一起往上扯，我只好邊演邊狂往下拉。」王盈凱也害羞說：「我當下有發現，所以立刻放手，但情緒還是得繼續演。」

