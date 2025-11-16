暴雨釀災！印尼中爪哇省山崩11死、12失聯 700多人參與救援行動

救援人員於芝拉扎縣持續搜尋受困民眾。（圖／達志／路透社）

印尼中爪哇省（Central Java）連日受豪雨侵襲，芝拉扎縣（Cilacap）13日發生山崩，至少有11人喪生，另有12人仍失聯。

根據《路透社》報導，芝拉扎縣發生山崩後，數十棟房屋當場被掩埋，居民被埋在3公尺至8公尺深的土石底下，救難人員面臨重重困難。

印尼災害管理機構表示，目前已尋獲11具遺體，其中3人是在昨天找到，今天也發現8人，仍有12人失蹤，而搜救部門、軍隊、警察及志願者共700多名人員正積極參與救援行動，政府亦部署挖土機和搜救犬進行協助。

廣告 廣告

報導指出，印尼雨季從9月開始，會持續到隔年4月，意味著發生洪患、極端降雨的風險增加。

據悉，今年1月初，中爪哇省北加浪岸（Pekalongan）也發生因豪雨釀成的山崩，導致至少25人逝世。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

走鐘獎星光時刻！Andy首奪年度大獎哽咽致詞 家寧片段曝光「他的反應成焦點」

義大利老闆公審台客只點5披薩！ 同團部落客曝真相：店家原先有同意

逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」 全店台人齊喊1句話