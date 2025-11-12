暴雨釀災 宜蘭淹掉上百座變電箱 致逾5千戶停電

鳳凰颱風形成的共伴效應帶來豪雨，根據中央災害應變中心至今天(12日)上午的統計，宜蘭縣目前仍有25處積淹水未退，且有5千多戶仍在停電。經濟部表示，由於很多變電設施都被洪水淹沒，預估復電時間會比以往久一點，預計最快明天晚間23時可恢復供電。

鳳凰颱風暴風圈已進入台灣南部陸地，中央災害應變中心今天上午召開工作會報暨情資研判會議。根據統計，目前全台14個縣市已有1,729處被劃設為警戒區；全台10縣市共疏散撤離8,326人、收容安置1,510人。一般災情累計通報349件，多為積淹水，共有51人受傷。

廣告 廣告

經濟部參事傅偉祥表示，全台灣積淹水案件累計118件，其中26件尚未退水，除了1件發生在花蓮縣萬榮鄉明利地區，其餘都在宜蘭縣。在水電方面，全國超過8千戶曾經停水，目前宜蘭還有35戶尚未復水；曾經停電戶數為1萬1,317戶，目前還有5,584戶修復中，預計最快明天晚間23時可恢復供電。他說：『(原音)宜蘭這5,000多戶，它有影響的是地下的變電設施有13座，然後地上的127座是被水淹了，它不是電線桿的問題，所以要等水都抽完了以後，烘乾，然後才可以復電，所以它的時間會稍微晚一點。』

傅偉祥表示，根據氣象署預報，經濟部可能在未來24小時內對花蓮縣萬榮鄉發布一級淹水警戒，並可能對新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣20個鄉鎮市區發布二級淹水警戒。至於萬榮鄉明利村的擋水工程，傅偉祥指出，水利署昨天已進場搶險阻斷水路，並完成阻水擋板的設置，但是昨晚9時水位突然上漲，人員機具都必須暫時撤離，直到今天早上才再度進場，目前太空包擋水工程以及清淤作業持續施作中。(編輯：陳士廉)