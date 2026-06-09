南部中心／林俊明、洪明生、蘇晟維 台南-屏東報導

受到西南氣流的影響，各地9日也都嚴陣以待，屏東沿海的低窪地區，居民不敢鬆懈，就怕大雨來，會釀成淹水，而在台南，小朋友放學的時間，剛好遇上暴雨來襲，路面雨水宣洩不及，成了小河，讓大家放學時變得好狼狽。

暴雨馬路急流如小河 家長接小朋友放學超狼狽

正逢放學時間，家長與學生穿著雨衣在雨中顯得相當狼狽。（圖／民視新聞）

滂沱大雨不斷下著，西南氣流帶來豐沛雨勢，台南市區忠義路上，雨彷彿用倒的，卻正巧遇到放學時間，就看到路面上宣洩不及的雨水，彷彿變成了小河，汽車開過去，甚至還會捲起浪花。還有家長就怕機車進水發不動，乾脆用牽的，大家全都被雨淋到好狼狽，穿著雨衣，全都擠在學校外的人行道上，國小同學：「褲子全濕了，鞋子也濕了。」，還有學生家長笑說，「上班真的太辛苦了，小孩真的太可憐了，為了小孩，偉哲市長可以讓我們放個豪雨假嗎。」

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暴雨馬路急流如小河 家長接小朋友放學超狼狽

屏東市區雨勢猛烈造成能見度降低，路上機車騎士紛紛減速慢行。（圖／民視新聞）



下大雨的不只在台南，屏東市區的雨，也是下到幾乎看不清楚前方的道路，機車騎士騎在路上，同樣十分謹慎，就怕不小心發生意外。而在東港外海，外海風浪彷彿就像是颱風天一樣，大浪不斷被捲起來打在堤岸上，而在林邊，過去的低窪地區，居民同樣是嚴陣以待，但說近年來新增的閘門及排水設備後，已經好了很多。有居民覺得還好、沒影響，也有當地居民說，「現在都已經做好了都不會淹水了，這四、五年都已經不會淹水了，防水閘門我們也都有做。」豪雨狂炸，各地居民也都不敢鬆懈。

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