暴雪亂交通 逾5000航班取消或延誤 估8000萬旅客受影響

全美大部分地區28日開始遭受冬季惡劣天氣侵襲，陸空交通混亂，預計多達8000萬感恩節度假後準備在周末陸續啟程返家的旅客，將大受影響。

綜合NBC、美聯社等媒體報導，一股冬季風暴系統29日進一步加強，五大湖區和中西部持續降雪；南部平原及密西西比河下游流域部分地區出現陣雨和雷暴；平原地區及西部落磯山脈地區，氣溫驟降至華氏零下10度。

中西部大部地區29日全天降雪，下午及晚上降雪量最大，每小時降雪量達1至2吋，並伴隨時速35哩陣風。僅從南達科他到紐約州一帶，就約有5300萬人處於冬季惡劣天氣警報中，伊利諾、密蘇里、愛阿華、威斯康辛及密西根等州持續降雪不停。

芝加哥、明尼亞波利斯、密爾瓦基、聖路易、印第安納波利斯、底特律等城市均遭大雪覆蓋，預計到30日清晨時，降雪量將達到6至14吋。

國家氣象局(NWS)發出警告，降雪導致能見度低於1/4哩，道路積雪會使出行變得更加危險。

受風雪影響， FlightAware.com的數據顯示，截至29日下午，美國境內班機起降有超過4400架次出現延誤，1418個航班要取消。其中以芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)情況最為嚴重，超過940個航班被取消，近800架班機延誤。

至於南部平原及密西西比河下游地區出現陣雨和雷暴。其中德州東部及路州有強烈對流天氣風險，帶來超過時速65哩的破壞性陣風、冰雹、閃電以及龍捲風。休士頓、達拉斯、奧斯汀都在受威脅範圍內，當地機場的航班出現大規模延誤。

NWS預報這股雨雪帶將於30日移至東部地區，到時東北部內陸地區、阿帕拉契山脈及新英格蘭北部會降雪，大西洋中部到東南部則降雨，波士頓、紐約、華府等城市無一倖免。五大湖東部地區會持續降雪至星期一清晨。

北部平原及洛磯山脈地區，因為來自加拿大北極的冷空氣逼近，氣溫將比平均水平低約華氏15至30度，夜間將降至華氏零下10度左右。

