暴雪來襲 紐約市公校26日關閉 改遠距教學
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)和市教育局長賽繆爾斯(Kamar H. Samuels)25日宣布，由於極端天氣，全市公立學校校園26日(周一)將關閉，轉為遠距教學。
紐約地區從25日凌晨6時許開始飄落雪花，而這樣的降雪天氣將持續至26日凌晨，估計總降雪量達8至12吋，部分區域和時段每小時即可降下2吋的雪。截至25日上午11時，紐約市內拉瓜地亞機場已降雪3吋、曼哈頓炮台公園(Battery Park)和布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)降雪量也分別達到2.5吋和2.3吋，除雪花外，部分沿海地區還會出現凍雨加雪的惡劣天氣。由於氣溫遠低於冰點，冰雪難以融化，降雪帶來的影響將延續至26日。
為此，市府在26日關閉所有公立學校以及與公立學校共用校舍的特許學校，所有課後輔導、成人教育和其他校內活動亦全部取消，影響範圍共涉及超過1100所學校、50萬學生。擁有獨立校園的特許學校和私立學校可自主決定是否停課，家長須密切關注校方發布的通知。
當局介紹，各學校此前已對遠距教學所需的設備進行了普查，確認所有學生都已擁有可用的工具。教育局也與網路供應商進行了系統登入壓力測試，並擬定了突發狀況應對方案。學生在登錄系統時如遇技術問題，可聯繫學校或訪問selfservice.schools.nyc尋求支援。
曼達尼在25日的記者會上說：「我知道這對學生來說代表著什麼，所以我邀請他們用雪球砸我的臉。」
不過這樣的決定卻引起不少家長不滿，認為孩子們在下雪天就應該出門玩雪，創造冬天獨有的回憶，而不是坐在家中盯著電腦。
