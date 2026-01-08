暴雪冰封阿姆斯特丹機場 空服員報到「寸步難行」

超強暴風雪襲捲歐洲多國。（示意圖／Pexels）





超強暴風雪襲捲歐洲多國，有機師分享，荷蘭的阿姆斯特丹機場遭暴雪侵襲，空服員前往報到時寸步難行，機場更是罕見單日取消800個航班。而不只荷蘭受衝擊，比利時、匈牙利因為強降雪，當地交通一度癱瘓，就連國籍航空航班也因此受影響，班機接連延誤。

民眾：「我的天啊，我們是在屋簷下，雪躲都躲不掉。」

阿姆斯特丹機場暴風雪狂炸，空服員頂著大風，拖著行李箱，寸步難行。民眾：「大家看看現在的風雪，Oh my god，這什麼風雪。」

近期一場超強暴風雪橫掃歐洲多國，不只荷蘭阿姆斯特丹機場，就連英國倫敦多地也被白雪覆蓋 。

旅居倫敦台灣人Irene：「即使沒有下雪，地上都是霜，霜的話你走路就會很滑。如果你的鞋子沒有止滑的功能，其實很容易就摔倒。」

根據央視報導，比利時同樣出現冰雪天氣，匈牙利也因為強降雪，多處交通嚴重受阻，就連航班也罕見大規模取消。阿姆斯特丹光是1/7一天就取消800個航班，巴黎則取消100個，多少也影響到國籍航空。

像是華航CI74 1/6從阿姆斯特丹飛往桃園的班機，表定早上6點半到，最後下午1點41分才到，延誤6個小時。還有長榮BR88巴黎飛往桃園，班機也延誤了1小時。

旅遊部落客奶茶團長：「保持隨時可以取消的住宿、行程或者是租車，轉機時間不要抓得太緊，你要移動到車站的時間也不要抓得太緊。」

下雪旺季想來歐洲旅遊，旅遊專家提醒航班容易取消延誤，一定要準備planB，當地冬天天氣多變，白天短黑夜長，隨時留意天氣變化，保暖衣物也得帶足夠。

