暴雪否認《鬥陣特攻》改回一代名字是失敗：「想傳達這是一款永恆的遊戲」

2016 年，美國遊戲場商暴雪在旗下的《魔獸世界》、《星海爭霸》、《暗黑破壞神》三大 IP 之外，發行的多人 PvP 射擊遊戲《鬥陣特攻》獲得了空前的成功，掀起全球風潮。不過，2022 年發行的續作《鬥陣特攻2》發售至今三年多，卻始終無法重現一代的成功，繼續點燃全球玩家的熱情。也因此，暴雪日前正式宣布，《鬥陣特攻2》將被改回原本的名字《鬥陣特攻》，象徵邁入全新紀元。而最近暴雪受訪時也被問到這是否代表《鬥陣特攻2》的失敗，他們則正面回應，「絕非如此！」

事實上，當時暴雪宣布《鬥陣特攻2》時，除了本來就有的多人遊戲體驗外，當時還打算推出《鬥陣特攻》的單人劇情戰役，只是後來卻宣布取消開發，讓這個計畫胎死腹中。而在推出的這三年多以來，《鬥陣特攻2》的確無法重新回到當時《鬥陣特攻》剛推出時掀起全球熱潮的榮景。因此，這次暴雪進行《鬥陣特攻》的軟重啟，或許也是希望能夠重新出發。

而綜合外媒報導，暴雪現場服務負責人 Walter Kong 在最近的新聞發布會上表示，《鬥陣特攻2》這三年多是為了他們能達到今天的目標而必須度過的挑戰：「我不認為我們能直接走到這裡，回想起那幾年的經歷的確讓我感到精疲力竭，但就是因為這些經歷，才我們能帶領《鬥陣特攻》走向未來。」

遊戲總監 Aaron Keller 則表示，把《鬥陣特攻2》的「2」拿掉絕不是認為《鬥陣特攻2》失敗，想傳達的是《鬥陣特攻》是一款「永恆」的遊戲：「我們也有收到玩家反饋，說《鬥陣特攻》目前是史上最好的版本，真的配得上二代的名字之類的。所以我不認為改回《鬥陣特攻》代表承認失敗，想傳達的是，《鬥陣特攻》是一款永恆的遊戲，我們不希望玩家總會擔心接下來遊戲又要被《鬥陣特攻3》取代。」

而加上《鬥陣特攻》的例仔，做為一款長期服務型遊戲，維持同一個名字或許真的很重要，因為除了《鬥陣特攻》改回去之外，包括《英雄聯盟》、《Apex英雄》等長期服務型遊戲即便經過各種版本更迭，也從未改過自己的名字，而許多大家熟悉的《跑跑卡丁車2》、《SF2》等二代遊戲，的確也不若初代作品推出時，能在一個玩家世代留下深刻的印象。