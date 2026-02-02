暴雪奪十八命！青森積雪破180cm 自衛隊派遣救援

（記者許皓庭／綜合報導）日本多地近期遭受災難級暴雪侵襲，其中青森市積雪深度一度飆升至 183 公分，刷新 40 年來最高紀錄。自 1 月 20 日至今，全日本因雪災喪命的人數已累計達 18 人，另有 249 人受傷。面對危及生命的積雪威脅，青森縣政府已正式向陸上自衛隊請求災害派遣支援，協助高齡家庭除雪及災情蒐集作業。

圖／青森市積雪深度一度飆升至 183 公分，刷新 40 年來最高紀錄。（翻攝 【官方】青森雪融 X）

根據日本氣象廳與消防廳最新統計，受冬季氣壓配置影響，北日本至東日本的日本海沿岸持續降雪。截至 2 月 1 日，青森市積雪已達往年平均的 2.5 倍，新潟、秋田、北海道等地的積雪量亦為往年同期的 2 至 3 倍。這場雪災已在全日造成多起人命損失，其中新潟縣累計 7 人死亡最為嚴重，秋田與北海道緊隨其後。

圖／根據日本氣象廳與消防廳最新統計，截至 2 月 1 日，青森市積雪已達往年平均的 2.5 倍。（翻攝 【官方】青森雪融 X）

死亡案例多與除雪作業相關。在青森縣，一名 54 歲農夫在屋頂除雪時失蹤，隨後被發現遭雪堆掩埋於屋簷下死亡；山形縣則有一名 72 歲男性在自家屋外遭屋頂落下的積雪擊中喪命。此外，亦有 80 歲老翁於清理車棚積雪時不幸遭滑坡雪堆活埋。這類「屋頂落雪」與「作業墜落」已成為本次災情中最主要的致命原因。

青森縣知事宮下宗一郎於 2 日召開記者會表示，除雪進度已完全跟不上降雪速度，房屋倒塌與落雪意外導致的「生命危機」已近在咫尺。為此，縣政府於 1 日晚間 10 點向自衛隊發出緊急災害派遣要求，重點針對獨居高齡者的住家進行屋頂除雪作業。目前青森市內所有公立中小學已宣布臨時停課，生活受影響範圍持續擴大。

氣象專家預警，日本海側的降雪預計將持續至 2 月 3 日。相關單位呼籲，民眾在進行除雪作業時務必配戴安全帽、繫好安全繩，且切勿獨自一人作業，應維持至少兩人一組以利緊急應變。當局也提醒，除防範交通受阻外，更須警惕山區雪崩與厚重積雪造成的電線斷裂停電風險。

